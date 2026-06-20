Michele Mari coinvolto in una polemica per frasi giudicate sessiste

Il Premio Strega al centro di una controversia: Michele Mari coinvolto in una polemica per frasi giudicate sessiste. La discussione sarebbe nata durante un viaggio insieme agli altri finalisti in Puglia, quando Mari avrebbe espresso commenti critici nei confronti di Michela Murgia.

Teresa Ciabatti, finalista con 'Donnaregina', ha contestato con fermezza quelle affermazioni, dando vita a un acceso confronto all'interno del veicolo. La vicenda ha spinto la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci a intervenire, sottolineando l'incompatibilità delle espressioni denigratorie con lo spirito del Premio Strega. Resta da capire quali effetti potrà avere la vicenda sulla fase finale della competizione, dove Michele Mari guidava la sestina con 'I convitati di pietra' (Einaudi), che ha ottenuto 280 voti.

La corsa appare improvvisamente riaperta, e una polemica che tocca temi come il sessismo, il rispetto delle donne e la memoria di una figura molto amata come Michela Murgia potrebbe influenzare orientamenti e consensi negli oltre 700 giurati dello Strega





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