Il preserale di Mediaset: da caos programmatico a sfida per la leadership televisiva

Analisi dettagliata del nuovo problema di Canale 5, il preserale, a confronto con la strategia stabile di Rai 1, evidenziando le conseguenze di una programmazione disorganizzata e le prospettive per il futuro della televisione italiana.

Negli ultimi anni la televisione italiana ha dovuto confrontarsi con un problema ricorrente: l'access prime‑time. In passato la difficoltà più{ evidente si era manifestata nella lotta fra "Striscia la notizia" e "Affari Tuoi", costretti a condividere il medesimo spazio con il telegiornale satirico.

L'avvento di "La Ruota della Fortuna" sembrava aver messo fine a questo impasse, relegando il format di Antonio Ricci a una zona d'ombra. Tuttavia, la risoluzione di quel nodo ha portato a una nuova sfida, ora centrale per il futuro di Canale 5: il preserale.

Mentre Rai 1 da anni domina la fascia oraria di chiusura della giornata, consolidando un vantaggio di dieci punti di share, la sua apertura di programma è stata costruita con una strategia di continuità e prevedibilità. Il passaggio di testimone stagionale tra "L'Eredità" e "Reazione a Catena", eseguito regolarmente da giugno a ottobre, ha permesso al pubblico di riconoscere una "pietanza" fissa, creando un'identità televisiva forte e appetibile.

Questa costanza si traduce in un turnover programmato, capace di limitare il rischio di rigetto e di mantenere alta la fidelizzazione. Al contrario, Mediaset sembra navigare a vista. Nell'arco della stagione 2025‑2026 la programmazione preserale è stata un susseguirsi di titoli senza un filo conduttore: "Sarabanda", "Avanti un Altro", la nuova edizione di "Caduta Libera" condotta da Max Giusti, e in vista il debutto di "The Wall" sempre con Giusti.

Inoltre, la quindicesima edizione di "Avanti un Altro" è stata trasmessa con episodi inediti del 2023, rilasciati senza preavviso e riconoscibili solo per le scenografie ormai superate. Nei weekend la rete si rifà a "Avanti un Altro Story", una riedizione di puntate già andate in onda, accentuando la sensazione di salto temporale.

Questo approccio caotico si traduce in una mancanza di coerenza: chi sintonizza Canale 5 alle 18:45 non sa che programma troverà, per quanto tempo durerà, né a quale epoca appartenga il contenuto. La promessa di registrare gli appuntamenti a breve distanza dall'uscita per mantenere il contatto con l'attualità è svanita, sostituita da una produzione continua che alimenta "Caduta Libera" senza una direzione chiara.

Il risultato è che il preserale di Mediaset appare più come un contenitore da riempire a caso che come una proposta curata, indebolendo il legame con il pubblico. In sintesi, mentre la televisione di Stato si avvale di una programmazione stabile che consolida la propria leadership, la strategia di Canale 5 risulta frammentata e priva di una visione a lungo termine.

La mancanza di una logica di programmazione coerente rischia di trasformare il preserale in un punto debole, con il potenziale di allontanare gli spettatori verso alternative più prevedibili e di qualità





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