Il presidente cileno Kast annuncia un'agenda legislativa per combattere la criminalità e rilanciare l'economia

Il presidente cileno Jose Antonio Kast ha pronunciato il suo primo discorso annuale alla nazione, in occasione del Congresso, a Valparaiso, Cile, 1 giugno 2026. Kast ha promesso un'agenda legislativa che dà priorità alla lotta alla criminalità, al taglio delle spese e al rilancio della crescita economica.

Il presidente cileno Jose Antonio Kast ha pronunciato il suo primo discorso annuale alla nazione, in occasione del Congresso , a Valparaiso , Cile, 1 giugno 2026.

Kast ha promesso un'agenda legislativa che dà priorità alla lotta alla criminalità, al taglio delle spese e al rilancio della crescita economica. Ha anche annunciato misure per rafforzare la polizia, rafforzare i controlli sull'immigrazione e togliere i benefici sociali ad alcune persone con condanne penali. La sua agenda è stata presentata in un momento decisivo per Kast, che sta cercando di riguadagnare slancio dopo un primo calo di consensi e le turbolenze nel gabinetto.

Mentre Kast parlava, i manifestanti si scontravano con la polizia nelle strade di Valparaiso. L'obiettivo principale del suo governo è che alla fine del suo mandato i cileni vivano meglio, siano più sicuri e abbiano più opportunità. Kast ha anche annunciato proposte di legge per riformare le tariffe dell'elettricità, ridurre la burocrazia e modernizzare l'industria mineraria su media e piccola scala.

Queste proposte di legge fanno seguito a quelle già presentate al Congresso per stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Kast ha stravinto il ballottaggio delle presidenziali del 2025 con la promessa di dare un giro di vite a criminalità e immigrazione.

Tuttavia, da quando si è insediato a marzo, il suo indice di gradimento è sceso dal 57% al 38%, secondo il sondaggio Cadem. Una delle prime grandi sfide di Kast è arrivata a poche settimane dall'inizio della sua presidenza, quando la guerra in Iran ha portato il suo governo ad aumentare drasticamente i prezzi del carburante. Kast ha anche licenziato il suo ministro della sicurezza e un altro membro di spicco del gabinetto a maggio dopo le crescenti critiche





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