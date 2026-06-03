Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appoggiato martedì il candidato colombiano alle presidenziali Abelardo De La Espriella, un avvocato di destra, che si scontrerà con il senatore di sinistra Ivan Cepeda nel ballottaggio di questo mese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appoggiato martedì il candidato colombiano alle presidenziali Abelardo De La Espriella , un avvocato di destra, che si scontrerà con il senatore di sinistra Ivan Cepeda nel ballottaggio di questo mese.

I risultati di queste elezioni sono molto importanti per il futuro della Colombia e per le sue relazioni con gli Stati Uniti. Trump ha espresso il suo sostegno per De La Espriella attraverso un post sul social della verità, in cui ha affermato che i risultati di questa elezione saranno cruciali per il futuro della Colombia e per la sua relazione con gli Stati Uniti.

La dichiarazione di Trump è stata vista come un segno di sostegno per De La Espriella, che si è classificato secondo nelle elezioni presidenziali colombiane del 31 maggio. Il candidato presidenziale colombiano Abelardo De La Espriella del movimento politico Difensori della Patria si è espresso in merito alle dichiarazioni di Trump e ha affermato che il sostegno del presidente degli Stati Uniti sarà un grande aiuto per la sua campagna elettorale.

De La Espriella ha inoltre affermato che i risultati di queste elezioni saranno importanti per il futuro della Colombia e per le sue relazioni con gli Stati Uniti. La Colombia si prepara per il ballottaggio presidenziale, in cui De La Espriella si scontrerà con il senatore di sinistra Ivan Cepeda. La dichiarazione di Trump è stata vista come un segno di sostegno per De La Espriella, che si è classificato secondo nelle elezioni presidenziali colombiane del 31 maggio.

Il ballottaggio presidenziale si terrà a breve e De La Espriella spera di ricevere il sostegno del presidente degli Stati Uniti per la sua campagna elettorale. La Colombia si prepara per un momento importante della sua storia e De La Espriella spera di essere eletto presidente della Colombia. Il sostegno di Trump per De La Espriella è stato visto come un segno di sostegno per la destra in Colombia e per la sua relazione con gli Stati Uniti.

La dichiarazione di Trump è stata vista come un segno di sostegno per De La Espriella e la sua campagna elettorale. Il ballottaggio presidenziale si terrà a breve e De La Espriella spera di ricevere il sostegno del presidente degli Stati Uniti per la sua campagna elettorale. La Colombia si prepara per un momento importante della sua storia e De La Espriella spera di essere eletto presidente della Colombia





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