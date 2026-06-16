Il presidente degli Stati Uniti festeggia il suo ottantesimo compleanno in modo insolito

Il presidente degli Stati Uniti ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno in modo insolito, strappando un accordo con l'Iran e partecipando a un bagno di folla e a una serie di combattimenti di arti marziali miste.
Il presidente degli Stati Uniti ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno in modo insolito. Ha strappato un accordo con l'Iran e poi si è lasciato andare a un bagno di folla e a una serie di combattimenti di arti marziali miste .
La cerimonia si è svolta all'interno dell'arena da 600 tonnellate di acciaio e maxischermi 'The Claw', circondato da familiari e dall'intera amministrazione Usa. La cerimonia è stata seguita da una formazione aerea della Us Air Force e della Us Navy.
Inoltre, il presidente Trump ha fatto alcune dichiarazioni relative alla guerra in Iran, affermando di aver vinto la guerra da solo e che l'Europa non è stata di grande aiuto. Ha anche affermato che l'Iran non avrà più armi nucleari
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