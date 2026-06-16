Il presidente degli Stati Uniti festeggia il suo ottantesimo compleanno in modo insolito

Il presidente degli Stati Uniti ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno in modo insolito, strappando un accordo con l'Iran e partecipando a un bagno di folla e a una serie di combattimenti di arti marziali miste.

Il presidente degli Stati Uniti ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno in modo insolito. Ha strappato un accordo con l'Iran e poi si è lasciato andare a un bagno di folla e a una serie di combattimenti di arti marziali miste .

La cerimonia si è svolta all'interno dell'arena da 600 tonnellate di acciaio e maxischermi 'The Claw', circondato da familiari e dall'intera amministrazione Usa. La cerimonia è stata seguita da una formazione aerea della Us Air Force e della Us Navy.

Inoltre, il presidente Trump ha fatto alcune dichiarazioni relative alla guerra in Iran, affermando di aver vinto la guerra da solo e che l'Europa non è stata di grande aiuto. Ha anche affermato che l'Iran non avrà più armi nucleari





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presidente Degli Stati Uniti Ottantesimo Compleanno Accordo Con L'iran Guerra In Iran Combattimenti Di Arti Marziali Miste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo di pace: firma prevista per venerdì in SvizzeraL'annuncio del premier pakistano Shehbaz Sharif e la conferma di Trump sui social. L'intesa prevede la fine delle operazioni militari, la riapertura dello Stretto di Hormuz e lo sblocco di asset iraniani. Resta da affrontare il programma nucleare.

Read more »

Il Pakistan dice che c’è un accordo tra Iran e Stati UnitiTrump l'ha confermato, l'Iran non ancora, e non si sa quali siano le condizioni

Read more »

Taremi e l'Iran sbarcano negli Stati Uniti: l'immagine storica, in un Mondiale assai delicatoUn’immagine destinata a rimanere nella storia.

Read more »

Trump annuncia accordo preliminare per porre fine alla guerra nel GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran. Tuttavia, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio.

Read more »