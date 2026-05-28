Il presidente della Birmania si recherà in visita ufficiale in India

Il presidente della Birmania Min Aung Hlaing si recherà in visita ufficiale in India dal 30 maggio al 3 giugno, ha detto giovedì il ministero degli Esteri indiano. Durante la sua visita nella capitale indiana, New Delhi, Hlaing dovrebbe avere colloqui con il primo ministro Narendra Modi il 1° giugno.

Il presidente della Birmania Min Aung Hlaing si recherà in visita ufficiale in India dal 30 maggio al 3 giugno, ha detto giovedì il ministero degli Esteri indiano.

Durante la sua visita nella capitale indiana, New Delhi, Hlaing dovrebbe avere colloqui con il primo ministro Narendra Modi il 1° giugno. L'ex capo della giunta è stato eletto presidente il 3 aprile attraverso un voto parlamentare, formalizzando la sua presa sul potere politico in Birmania cinque anni dopo aver spodestato un governo eletto con un colpo di stato.

Inizialmente era previsto che si recasse in India per partecipare al vertice dell'Alleanza internazionale dei grandi felini (IBCA), ma il vertice è stato rinviato la scorsa settimana. La visita di Hlaing è stata successivamente convertita in una visita ufficiale, secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri indiano. L'India ha accolto con favore la visita di Hlaing, che potrebbe essere la sua prima visita da quando ha assunto l'incarico il mese scorso.

La visita è un segno di rinnovato interesse dell'India per la regione del Sud-est asiatico, dove la Birmania è un importante partner commerciale. L'India spera di rafforzare i legami con la Birmania e di promuovere la cooperazione economica e di sicurezza nella regione





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