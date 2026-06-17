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Il presidente della Fifa in una maratona logistica senza precedenti

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Il presidente della Fifa in una maratona logistica senza precedenti
Gianni InfantinoFifaMondiale 2026
📆6/17/2026 2:18 AM
📰Gazzetta_it
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Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è in una maratona logistica senza precedenti per assistere a due partite al giorno del Mondiale 2026. Il jet privato messo a disposizione da Qatar Airways lo sta portando da un paese all'altro, dall'America del Nord al Canada e al Messico, per seguire il maggior numero possibile di match del più grande torneo della storia.

Il presidente della Fifa , Gianni Infantino , è in una maratona logistica senza precedenti per assistere a due partite al giorno del Mondiale 2026 . Il jet privato messo a disposizione da Qatar Airways lo sta portando da un paese all'altro, dall'America del Nord al Canada e al Messico, per seguire il maggior numero possibile di match del più grande torneo della storia.

La notizia arriva dal britannico Guardian che ha esplorato questa maratona logistica senza precedenti e con qualche piccola zona opaca

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Gianni Infantino Fifa Mondiale 2026 Logistica Sostenibilità

 

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