Il presidente della Fifa in una maratona logistica senza precedenti

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è in una maratona logistica senza precedenti per assistere a due partite al giorno del Mondiale 2026. Il jet privato messo a disposizione da Qatar Airways lo sta portando da un paese all'altro, dall'America del Nord al Canada e al Messico, per seguire il maggior numero possibile di match del più grande torneo della storia.

Il presidente della Fifa , Gianni Infantino , è in una maratona logistica senza precedenti per assistere a due partite al giorno del Mondiale 2026 . Il jet privato messo a disposizione da Qatar Airways lo sta portando da un paese all'altro, dall'America del Nord al Canada e al Messico, per seguire il maggior numero possibile di match del più grande torneo della storia.

La notizia arriva dal britannico Guardian che ha esplorato questa maratona logistica senza precedenti e con qualche piccola zona opaca





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