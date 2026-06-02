Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta gli ospiti ai Giardini del Quirinale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di salutare gli ospiti ai Giardini del Quirinale per l'apertura in occasione della festa della Repubblica. I Giardini sono stati aperti alle fasce deboli della popolazione coinvolte tramite invito.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di salutare gli ospiti ai Giardini del Quirinale per l'apertura in occasione della festa della Repubblica. I Giardini sono stati aperti alle fasce deboli della popolazione coinvolte tramite invito, a cura delle Federazioni e dalle Associazioni a carattere nazionale del Terzo settore e da Roma Capitale .

Gli ospiti hanno potuto assistere alle esibizioni della Banda Interforze, del Coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. È stato possibile rifiutare i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari per l'installazione delle funzionalità tecniche. Con il consenso, è stato possibile mostrare pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi.

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