Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha annunciato che non abbandonerà i piani per incrementare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2030, dopo l'approvazione parziale del bilancio difensivo da parte del parlamento. Il governo prioritizza droni e sistemi asimmetrici, ma il parlamento ha bloccato i fondi per i programmi nazionali. Lai cercherà nuove vie legislative per finanziare la difesa,强化 la sorveglianza radar e l'addestramento delle forze armate in risposta alle pressioni cinesi e ai consigli statunitensi di spendere in modo più intelligente.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha dichiarato che non rinuncerà a incrementare la spesa difensiva dell'isola, nonostante il parlamento, a maggioranza oppositiva, abbia approvato solo due terzi del bilancio supplementare da 40 miliardi di dollari.

Il governo taiwanese sta prioritizzando droni e sistemi asimmetrici per la modernizzazione militare, ma il parlamento haautorizzato soltanto l'acquisto di armi statunitensi, bloccando i fondi per droni e missili prodotti localmente, strumenti che Lai considera essenziali per dissuadere la Cina, che rivendica la sovranità sull'isola. Durante una visita alla base militare di Guandu a New Taipei, il presidente ha affermato che presenterà una legislazione speciale separata o ricorrerà a bilanci supplementari per garantire che i programmi di difesa procedano senza intoppi.

L'obiettivo è raggiungere una spesa militare pari al 5% del PIL entro il 2030, rispetto all'attuale 3%, in linea con le pressioni degli alleati, in particolare degli Stati Uniti, che rimangono il principale sostenitore e fornitore di armamenti di Taiwan nonostante l'assenza di relazioni diplomatiche formali. Lai ha sottolineato la necessità di affinare l'addestramento al combattimento e di sfruttare tecnologie avanzate, come i droni, alla luce delle "circostanze regionali in rapido cambiamento".

Il massimo diplomatico USA a Taipei ha recentemente consigliato a Taiwan di "spendere in modo più intelligente" per la difesa, apprendendo dalle esperienze dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente per mantenere l'equilibrio militare con la Cina. In concomitanza con queste dichiarazioni, Lai ha visitato le stazioni radar montane intorno a Taipei, dove i militari monitorano h24 i movimenti aerei e navali nello stretto, fornendo sostegno immediato alle operazioni di difesa.

Questi sistemi di sorveglianza sono cruciali per anticipare le attività militari cinesi e coordinare le risposte dell'esercito taiwanese. La visita del presidente arriva in un momento di crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan e di dibattito interno su come ottimizzare le risorse limitate per la difesa, bilanciando le esigenze di modernizzazione con i vincoli imposti dal parlamento.

La decisione del parlamento di tagliare i fondi per i programmi domestici ha suscitato preoccupazioni sulla capacità dell'isola di sviluppare autonomamente capacità asimmetriche, considerate vitali per contrastare un possibile attacco cinese. Nonostante ciò, l'amministrazione Lai rimane determinata a perseguire un rafforzamento militare, cercando alternative legislative e finanziarie per superare l'opposizione parlamentare.

Gli analisti osservano che la maggiore spesa per la difesa e l'integrazione di tecnologie avanzate sono passaggi necessari per dissuadere la Cina da un'azione militare, anche se l'isola deve fare i conti con la complessità del processo decisionale interno e con le limitazioni imposte dalla comunità internazionale. Il contesto geopolitico, con l'amministrazione Trump che spinge per un maggiore impegno difensivo da parte degli alleati, aggiunge ulteriore pressione su Taiwan per accelerare i suoi piani di modernizzazione, nonostante le divisioni politiche interne





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