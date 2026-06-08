L'amministrazione di Prabowo Subianto rischia di essere rovesciata, il presidente indonesiano perde fiducia degli investitori a causa della caduta della valuta. Il piano di crescita è in pericolo, il colpo durissimo arrivato dallo shock energetico globale e le nonallineate decisioni di Prabowo stanno scuotendo la fiducia degli investitori. Il presidente prometteva pasti gratuiti per milioni di bambini in scuola e la disciplina nella spesa era un confronto in piena spinta. Tuttavia, la decisione di centralizzare esportazioni e aumentare la spesa per crescita è sécurica la riduzione netta del % per il rupiah e anche obiettivi di crescita per la banca centrale hanno sempre più drop nella valorizzazione pagata da investitori.

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto sta perdendo la fiducia degli investitori e il suo piano di crescita rischia di essere rovesciato dalla caduta della valuta.

L'ex comandante delle forze speciali che ha fatto carriera nella politica ha governato un'amministrazione caotica dal 2024, promettendo pasti gratuiti per milioni di bambini in scuola e rovesciando una decina di anni di disciplina nella spesa per cacciare la crescita. Ma il colpo durissimo proveniente dalla shock energetico globale e una serie di decisioni nonallineate - dalla centralizzazione delle esportazioni di materie prime sotto un'enorme fondazione sovrana che segnala direttamente a Prabowo, alle nuove mansioni e obiettivi di crescita per la banca centrale - hanno scosso la fiducia degli investitori





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