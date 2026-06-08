Il presidente indonesiano Prabowo Subianto nomina nuovo capo dell'agenzia per i pasti gratuiti

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha annunciato quadruplazione del numero di beneficiari del suo programma di pasti gratuiti, già critico per i rilievi di frode e di un eccessivo carico per il bilancio governo.

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha nominato lunedì un nuovo capo dell'agenzia responsabile dell'attuazione del suo programma di pasti gratuiti di punta, in sostituzione del precedente titolare dell'ufficio che è stato licenziato e arrestato con accuse di frode la scorsa settimana.

Al palazzo presidenziale, Prabowo ha nominato Nanik Sudaryati Deyang nuovo capo dell'Agenzia Nazionale per la Nutrizione, in sostituzione del suo predecessore Dadan Hindayana, arrestato la settimana scorsa per accuse di corruzione legate al programma di pasti gratuiti. L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Indonesia (AGO) ha arrestato anche due dei vice capi dell'agenzia con l'accusa di corruzione che ha portato a perdite per lo Stato.

I tre sono stati accusati di aver manipolato la selezione delle fondazioni che gestiscono le cucine del programma e di aver aumentato artificialmente i prezzi di moto elettriche, scarpe e televisori acquistati nell'ambito del programma. Una moratoria sulla creazione di nuove cucine, la 'rifocalizzazione' del programma su nuovi destinatari e lo sviluppo di cucine in aree remote attraverso sovvenzioni o programmi CSR da parte di aziende statali o private, piuttosto che dal bilancio statale, sono alcune delle misure di efficienza previste da Nanik.

Prabowo ha anche nominato due nuovi vice capi dell'agenzia per i pasti gratuiti: Agustina Arumsari, ex vice capo dell'Agenzia per la supervisione finanziaria e dello sviluppo, e il Maggiore Generale Trenggono, che si è dimesso dall'esercito. Un altro cambiamento importante è la nomina del capo del Partito Laburista, Said Iqbal, come consigliere speciale per gli affari relativi alla manodopera e al benessere dei lavoratori





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