Il presidente keniota William Ruto sostiene la costruzione di una struttura di quarantena per l'Ebola in Kenya

Il presidente keniota William Ruto ha detto che il suo governo sta facendo la cosa giusta permettendo agli Stati Uniti di allestire una struttura di quarantena per l'Ebola in Kenya. Le immagini satellitari hanno mostrato che il governo statunitense sta procedendo rapidamente con l'allestimento della struttura in una base dell'aeronautica militare nel Kenya centrale.

Il presidente keniota William Ruto ha detto che il suo governo sta facendo la cosa giusta permettendo agli Stati Uniti di allestire una struttura di quarantena per l' Ebola in Kenya .

Le immagini satellitari hanno mostrato che il governo statunitense sta procedendo rapidamente con l'allestimento della struttura in una base dell'aeronautica militare nel Kenya centrale, nonostante le proteste e le ordinanze del tribunale keniota che la bloccano. La tenda di Nanyuki, una città del Kenya centrale, dovrebbe ospitare un'unità di 50 letti per gli americani che potrebbero essere esposti al virus, che ha contagiato centinaia di persone nella Repubblica Democratica del Congo, l'epicentro dell'epidemia.

Il presidente Ruto ha detto che sarebbe molto spiacevole se il suo governo rifiutasse di allestire la struttura, poiché gli Stati Uniti intendono fornire trasporto agli americani della regione ogni volta che sarà necessario. Le immagini satellitari hanno mostrato che un blocco di terreno all'interno della base aerea di Laikipia è stato sgomberato e che sono stati allestiti tende e strutture per ospitare gli americani esposti all'Ebola.

Un funzionario dell'amministrazione ha detto che non sono a conoscenza di nessun americano che sarà trasferito nella struttura di bioisolamento





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