Il presidente libanese Aoun accusa l'Iran di usare il Libano come merce di scambio con gli USA

Il capo di Stato Joseph Aoun, in un'intervista alla CNN, ha duramente criticato Teheran e il suo alleato Hezbollah per il conflitto con Israele, sostenendo che il Libano viene sacrificato per interessi stranieri.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha accusato l' Iran di utilizzare il Libano come una pedina di scambio nelle sue negoziazioni con gli Stati Uniti, in una delle critiche più forti mai rivolte a Teheran e al suo alleato locale Hezbollah , che sta combattendo contro Israele .

L'accusa è stata formulata durante un'intervista alla CNN, dove Aoun ha dichiarato che il popolo libanese sta pagando un prezzo elevatissimo per gli interessi iraniani e che è ormai "stufo" della guerra tra Israele e Hezbollah. Queste dichiarazioni evidenziano le profonde spaccature che attraversano il panorama politico e confessionale del Libano. Aoun ha sottolineato che l'Iran "sta usando il Libano come una merce di scambio nei negoziati con gli Stati Uniti", definendo tale situazione "inaccettabile".

Il contesto di questa durissima presa di posizione è il conflitto in corso tra Israele e Hezbollah, iniziato il 28 febbraio scorso con un attacco congiunto USA-Israele contro l'Iran. Hezbollah, il gruppo sciita fondato nel 1982 dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane, avviò le ostilità oltre tre mesi fa aprendo il fuoco in solidarietà con Teheran.

Il presidente Aoun, un cristiano maronita come richiesto dal sistema politico settario libanese ed ex capo delle forze armate, ha da subito chiesto il disarmo del gruppo e persino proposto colloqui diretti con Israele, posizioni che lo hanno messo in netto contrasto con Hezbollah. L'Iran ha da subito legato qualsiasi cessazione delle ostilità in Libano a un più ampio accordo di pace con Washington.

L'episodio più recente vede il rifiuto da parte di Hezbollah di un piano di treguanegoziato da funzionari libanesi e israeliani con la mediazione degli Stati Uniti a Washington. Tale avrebbe infatti richiesto il ritiro dei combattenti di Hezbollah dal sud del Libano e la cessazione del fuoco. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto l'accordo affermando che esso non riscuote il consenso di "ampi segmenti del popolo libanese".

Le autorità libanesi stimano che gli attacchi israeliani, iniziati a marzo, abbiano causato migliaia di vittime e lo sfollamento di circa 1,2 milioni di persone. Parallelamente, le truppe israeliane hanno occupato una vasta porzione del sud del Libano. La guerra ha ulteriormente acuito la crisi umanitaria e politica del Paese, già stremato da una lunga storia di conflitti e instabilità economica





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