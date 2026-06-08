Il presidente libanese Aoun lancia un appello diretto a Israele per negoziati di pace

In un'intervista alla CNN, il presidente del Libano Joseph Aoun ha invitato direttamente il governo e il popolo israeliani a negoziare la fine della guerra, definendo insensata la via militare. Il governo libanese, mediating dagli USA, sta già trattando con Israele per un patto di non aggressione, pur tra l'opposizione di Hezbollah. Aoun denuncia l'uso del Libano da parte dell'Iran come pedina di scambio.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha lanciato un raro appello diretto al governo israeliano e al suo popolo affinché si presentino al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra.

In un'intervista alla CNN trasmessa lunedì, Aoun ha avvertito che una soluzione militare non potrà mai garantire sicurezza e protezione per Israele. Egli ha ribadito la piena disponibilità del Libano a negoziare, chiedendo un impegno reciproco: Noi siamo pronti, siamo disposti, siamo impegnati. E voi lo siete? Se lo siete, sediamoci e parliamo.

Il governo libanese, con la mediazione degli Stati Uniti, sta conducendo colloqui diretti con Israele per raggiungere una cessazione completa delle ostilità, nonostante l'opposizione del gruppo armato Hezbollah, che continua a combattere le truppe israeliane nel sud del Libano. Aoun ha dichiarato che non incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima della conclusione di un accordo per terminare il conflitto. L'intesa, ha precisato, sarà un patto di non aggressione e non un trattato di pace completo.

L'obiettivo è porre fine allo stato di ostilità tra Libano e Israele per sempre, e questo patto potrebbe rappresentare un passo verso una pace giusta e duratura. Il Libano intende allinearsi all'Iniziativa di pace araba del 2002, che prevede la normalizzazione dei rapporti con Israele in cambio della creazione di uno Stato palestinese e del ritiro israeliano dai territori occupati.

Tuttavia, Aoun ha sottolineato che non si può saltare direttamente dalla fase attuale a quella finale, ma è necessario attraversare diverse tappe intermedie. Il conflitto è scoppiato il 2 marzo, quando Hezbollah ha aperto il fuoco contro Israele in appoggio al suo alleato, l'Iran. La risposta israeliana è stata una campagna aerea e operazioni terrestri che hanno occupato vaste zone del sud del Libano.

Secondo i dati riportati, gli attacchi israeliani hanno causato oltre 3.600 morti in territorio libanese e hanno sfollato più di un milione di persone. Nonostante la tregua dichiarata dagli Stati Uniti il 16 aprile, i combattimenti sono proseguiti. Il Libano denuncia che Israele ha compiuto quasi 3.500 attacchi dopo l'annuncio della sospensione delle ostilità.

La situazione è precipitata domenica quando Israele ha colpito i sobborghi meridionali di Beirut in risposta al fuoco di Hezbollah nel nord di Israele, innescando uno scambio diretto di fuoco della durata di 24 ore tra Iran e Israele. Questo episodio ha rischiato di compromettere gli sforzi di Washington per raggiungere un accordo con Teheran e porre fine alla guerra iniziata oltre tre mesi fa.

Nel corso dell'intervista, Aoun ha espresso la volontà del Libano di mantenere una relazione positiva con l'Iran, basata sul rispetto reciproco e sul principio di non interferenza. Tuttavia, ha lanciato una dura accusa contro Teheran, affermando che il popolo libanese sta morendo per servire gli interessi iraniani.

In un precedente estratto dell'intervista, andato in onda venerdì, Aoun aveva definito l'Iran un attore che utilizza il Libano come una pedina di scambio nei suoi colloqui con gli Stati Uniti, rappresentando una delle critiche più veementi mai rivolte da un leader libanese alla leadership iraniana. Queste dichiarazioni evidenziano la complessità del quadro regionale, in cui le dinamiche locali sono profondamente intrecciate con le rivalità tra potenze mediorientali e internazionali.

L'appello di Aoun al dialogo diretto con Israele, bypassando la posizione di Hezbollah, segnala una chiara volontà del governo libanese di percorrere una strada autonomista, anche a costo di rompere con l'organizzazione che ha a lungo dominato la scena politica e militare del Paese. La sfida per il presidente sarà ora tradurre queste intenzioni in un accordo concreto che sia accettabile sia per Israele che per gli Stati Uniti, e che riesca a gestire le spinte conflittuali interne ed esterne che continuano a minacciare la stabilità del Libano





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