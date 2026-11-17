Ukhnaa Khurelsukh si dimette dopo accuse di corruzione del Partito Democratico. Le dimissioni attendono l'approvazione del parlamento monocamerale mongolo.

Il presidente della Mongolia Ukhnaa Khurelsukh ha annunciato ufficialmente le proprie dimissioni dal palazzo presidenziale a Ulaanbaatar, il 17 novembre 2026. Questa decisione storica segue una pressione politica crescente esercitata dall'opposizione, che ha accusato il capo dello Stato e altri funzionari di alto rango di aver commesso gravi atti di corruzione durante la loro gestione governativa.

Annuncio ufficiale e motivazioni

L'agenzia di stampa statale Montsame ha riportato le dichiarazioni di Ukhnaa Khurelsukh, confermando che il Capo di Stato intende cedere le proprie funzioni immediatamente per permettere alle autorità competenti di accertare i fatti. Il presidente, che ha assunto l'incarico nel 2021, ha dichiarato di essere d'accordo con la richiesta di dimissioni avanzata dal Partito Democratico, al fine di consentire l'accertamento della verità sui fatti contestati.

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Ukhnaa Khurelsukh ha sottolineato che l'intento delle accuse era quello di diffamare e insultare la figura presidenziale, ma ha ribadito la propria disponibilità a collaborare pienamente con gli investigatori. Il leader mongolo ha espresso la speranza che, una volta superata l'indagine, il suo onore potesse essere restaurato pubblicamente, chiudendo definitivamente la controversia politica che ha scosso il Paese.

Accuse del Partito Democratico

Il Partito Democratico, il principale movimento di opposizione nel Paese, ha formulato gravi accuse di corruzione e clientelismo contro i dirigenti del Partito Popolare Mongolo, che detiene la maggioranza governativa. L'opposizione ha sostenuto che questi illeciti abbiano danneggiato l'integrità delle istituzioni nazionali, richiedendo esplicitamente la rimozione di Ukhnaa Khurelsukh dal suo incarico come condizione preliminare per qualsiasi verifica ufficiale.

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Le denunce avanzate dall'opposizione hanno colpito non solo il Capo di Stato, ma hanno coinvolto anche altri alti funzionari dell'amministrazione in carica. Il clima politico è diventato estremamente teso, con richieste sempre più urgenti da parte della società civile e dei partiti di opposizione per una trasparenza totale e per la responsabilità dei responsabili degli illeciti finanziari.

Procedure costituzionali e prossimi passi

Secondo la legislazione vigente in Mongolia, le dimissioni del presidente non sono efficaci automaticamente con la semplice dichiarazione di intenti. Esse richiedono formalmente l'approvazione del Grande Khural di Stato, il parlamento unicamerale nazionale composto da 126 membri. Questo passaggio costituzionale è fondamentale per garantire la legalità del processo di trasferimento del potere.

Si prevede quindi che l'iter parlamentare per l'approvazione formale delle dimissioni inizi nei prossimi giorni, con le sedute del Grande Khural dedicate a questa importante questione istituzionale. L'attesa per l'approvazione finale determinerà la tempistica precisa con cui Ukhnaa Khurelsukh cederà ufficialmente il potere, assicurando una transizione ordinata nel rispetto delle norme fondamentali della Repubblica.