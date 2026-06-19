Il presidente polacco Karol Nawrocki ha deciso di revocare a Volodymyr Zelenskiy, presidente dell'Ucraina, la più alta onorificenza polacca, l'Ordine dell'Aquila Bianca, a causa di una controversia sulla Seconda guerra mondiale.

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha deciso di revocare a Volodymyr Zelenskiy , presidente dell' Ucraina , la più alta onorificenza polacca, l'Ordine dell'Aquila Bianca, a causa di una controversia sulla Seconda guerra mondiale.

La decisione di Nawrocki è stata motivata dalla riforma effettuata da Zelenskiy che ha rinominato un'unità dell'esercito ucraino in onore degli insorti nazionalisti che massacrarono i polacchi durante la Seconda guerra mondiale. La scelta di Zelenskiy ha suscitato indignazione in Polonia e ha portato il presidente polacco a prendere una decisione che ha suscitato scalpore in tutto il mondo.

La controversia tra i due leader si è concentrata sulla Seconda guerra mondiale e sulle azioni degli insorti nazionalisti che massacrarono i polacchi. La decisione di Nawrocki di revocare l'Ordine dell'Aquila Bianca a Zelenskiy è stata vista come un gesto di protesta contro le scelte del presidente ucraino e come un modo per esprimere la condanna della Polonia verso gli eventi della Seconda guerra mondiale.

La situazione tra i due paesi si è fatta tesa e il mondo osserva con attenzione le mosse dei due leader. La decisione di Nawrocki di revocare l'Ordine dell'Aquila Bianca a Zelenskiy è stata vista come un gesto di protesta contro le scelte del presidente ucraino e come un modo per esprimere la condanna della Polonia verso gli eventi della Seconda guerra mondiale





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