Il presidente rumeno designa un nuovo primo ministro per porre fine alla crisi politica

Il presidente centrista della Romania, Nicusor Dan, ha designato il suo consigliere Eugen Tomac come nuovo primo ministro, in un tentativo di porre fine alla crisi politica che ha bloccato il processo decisionale e messo a rischio l'accesso ai fondi dell'Unione europea. La decisione è stata presa dopo la caduta del governo di coalizione pro-europeo, che è crollato un mese fa quando il suo principale partito, i socialdemocratici di sinistra, ha ritirato il sostegno al primo ministro Ilie Bolojan e si è alleato con l'opposizione di estrema destra. Il crollo del governo ha minacciato gli sforzi per ridurre ulteriormente il più grande deficit di bilancio dell'Unione europea e ha messo a rischio il rating sovrano del Paese. Tomac, 44 anni, membro del Parlamento europeo e leader di un partito che non fa parte della legislatura rumena, avrà 10 giorni per formare un governo e ottenere un voto di fiducia parlamentare. Il suo gabinetto sarà composto da tecnocrati, dal momento che i partiti non sono riusciti a formare una nuova coalizione in grado di ottenere una maggioranza parlamentare. Il presidente Dan ha detto che le priorità di un nuovo governo dovrebbero essere il mantenimento di una posizione filo-occidentale, la salvaguardia della stabilità finanziaria, l'attuazione di riforme per garantire i fondi dell'Unione europea e la chiarificazione dei piani di bilancio per il 2027. Se confermato, il nuovo governo dovrà attuare rapidamente le riforme per attingere a circa 8,6 miliardi di euro di fondi dell'Unione europea per la ripresa e la resilienza prima della data limite di agosto fissata da Bruxelles e garantire che la riduzione del deficit continui oltre il 2026. Ma il gabinetto di Tomac probabilmente faticherà a raccogliere il sostegno di un parlamento frammentato per riforme controverse, tra cui un disegno di legge che stabilisce i criteri per il pagamento dei salari del settore pubblico.

Il presidente centrista della Romania, Nicusor Dan , ha designato il suo consigliere Eugen Tomac come nuovo primo ministro, in un tentativo di porre fine alla crisi politica che ha bloccato il processo decisionale e messo a rischio l'accesso ai fondi dell'Unione europea.

La decisione è stata presa dopo la caduta del governo di coalizione pro-europeo, che è crollato un mese fa quando il suo principale partito, i socialdemocratici di sinistra, ha ritirato il sostegno al primo ministro Ilie Bolojan e si è alleato con l'opposizione di estrema destra. Il crollo del governo ha minacciato gli sforzi per ridurre ulteriormente il più grande deficit di bilancio dell'Unione europea e ha messo a rischio il rating sovrano del Paese.

Tomac, 44 anni, membro del Parlamento europeo e leader di un partito che non fa parte della legislatura rumena, avrà 10 giorni per formare un governo e ottenere un voto di fiducia parlamentare. Il suo gabinetto sarà composto da tecnocrati, dal momento che i partiti non sono riusciti a formare una nuova coalizione in grado di ottenere una maggioranza parlamentare.

Il presidente Dan ha detto che le priorità di un nuovo governo dovrebbero essere il mantenimento di una posizione filo-occidentale, la salvaguardia della stabilità finanziaria, l'attuazione di riforme per garantire i fondi dell'Unione europea e la chiarificazione dei piani di bilancio per il 2027. Se confermato, il nuovo governo dovrà attuare rapidamente le riforme per attingere a circa 8,6 miliardi di euro di fondi dell'Unione europea per la ripresa e la resilienza prima della data limite di agosto fissata da Bruxelles e garantire che la riduzione del deficit continui oltre il 2026.

Ma il gabinetto di Tomac probabilmente faticherà a raccogliere il sostegno di un parlamento frammentato per riforme controverse, tra cui un disegno di legge che stabilisce i criteri per il pagamento dei salari del settore pubblico.





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