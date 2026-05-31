Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa discute con Trump sul sostegno all'economia siriana

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in cui hanno discusso del sostegno all'economia siriana e degli ultimi sviluppi regionali. La Siria è in attesa di una possibile revisione delle sanzioni statunitensi, che potrebbero essere revocate se la situazione politica e economica del Paese migliorasse.

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in cui hanno discusso del sostegno all'economia siriana e degli ultimi sviluppi regionali, ha detto domenica la presidenza siriana.

Durante la telefonata, Sharaa ha detto che la revoca delle rimanenti sanzioni statunitensi sulla Siria è essenziale per rilanciare l'economia e attrarre investimenti. Gli Stati Uniti affermano che alcune sanzioni rimangono in vigore nonostante lo smantellamento della maggior parte del regime di sanzioni contro la Siria e l'abrogazione del Caesar Act, che imponeva misure a tappeto su individui, aziende e istituzioni legate all'ex presidente Bashar al-Assad.

Washington ha dichiarato che le sanzioni continueranno a colpire Assad e i suoi collaboratori, così come i presunti violatori dei diritti umani, i trafficanti dello stimolante della dipendenza captagon e altri attori che, a suo dire, stanno destabilizzando la regione. Gli Stati Uniti hanno anche dichiarato che stanno rivedendo la designazione della Siria come Stato sponsor del terrorismo, che comporta restrizioni sull'assistenza estera statunitense, sulle esportazioni di prodotti per la difesa e su alcune transazioni finanziarie.

Diverse aziende saudite stanno pianificando investimenti miliardari nel Paese come parte degli sforzi di Riyadh per sostenere la sua ripresa, mentre anche altri Paesi del Golfo si sono impegnati a fornire assistenza finanziaria. La Siria è in attesa di una possibile revisione delle sanzioni statunitensi, che potrebbero essere revocate se la situazione politica e economica del Paese migliorasse. L'obiettivo è quello di rilanciare l'economia siriana e attrarre investimenti, ma ciò dipenderà anche dalle decisioni di Washington.

La Siria è un Paese in crisi da anni, con una economia devastata dalla guerra civile e dalle sanzioni internazionali. La situazione politica è altrettanto complicata, con diverse fazioni in lotta per il potere. La Siria è un Paese strategico per gli Stati Uniti e per gli altri Paesi del Medio Oriente, quindi le decisioni di Washington avranno un impatto significativo sulla regione.

La Siria è un Paese in attesa di una possibile revisione delle sanzioni statunitensi, che potrebbero essere revocate se la situazione politica e economica del Paese migliorasse. L'obiettivo è quello di rilanciare l'economia siriana e attrarre investimenti, ma ciò dipenderà anche dalle decisioni di Washington. La Siria è un Paese in crisi da anni, con una economia devastata dalla guerra civile e dalle sanzioni internazionali. La situazione politica è altrettanto complicata, con diverse fazioni in lotta per il potere.

La Siria è un Paese strategico per gli Stati Uniti e per gli altri Paesi del Medio Oriente, quindi le decisioni di Washington avranno un impatto significativo sulla regione





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