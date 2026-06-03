Il candidato colombiano alle presidenziali Abelardo de la Espriella ha ottenuto quasi il 44% dei voti nel primo turno delle elezioni presidenziali. De la Espriella si scontrerà con il senatore di sinistra Ivan Cepeda nel ballottaggio di questo mese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appoggiato il candidato colombiano.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appoggiato il candidato colombiano alle presidenziali Abelardo de la Espriella, un avvocato di destra, che si scontrerà con il senatore di sinistra Ivan Cepeda nel ballottaggio di questo mese.

I due candidati andranno al ballottaggio presidenziale di giugno dopo un voto serrato al primo turno. De la Espriella ha ottenuto quasi il 44% dei voti, mentre Cepeda ha ottenuto meno del 41%. Lo stile personale e le proposte politiche di De la Espriella hanno attirato paragoni con il Nayib Bukele di El Salvador. De la Espriella ha promesso di costruire 10 megaprisoni e di combattere contro i gruppi armati illegali.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i risultati di queste elezioni sono molto importanti per il futuro della Colombia e per le sue relazioni con gli Stati Uniti. De la Espriella e Trump condividono valori e principi in difesa della democrazia, in difesa della libertà e in difesa dello Stato di diritto.

Il candidato colombiano ha anche dichiarato che gli Stati Uniti svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro il crimine e il narcoterrorismo e nel liberare finalmente la Colombia da tanto dolore e violenza





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