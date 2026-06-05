Il Presidente Trump promette di porre fine alla guerra in Iran e di aiutare i contadini del Wisconsin

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di porre fine alla guerra in Iran in tempi brevi e di eliminare una fonte di prezzi elevati durante la sua campagna elettorale nelle zone rurali del Wisconsin centrale. La tappa a Chippewa Falls ha evidenziato la strategia dei Repubblicani per mantenere il controllo della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, mentre il partito si trova ad affrontare venti contrari con gli elettori frustrati dall'aumento del costo della vita e dei prezzi della benzina, che sono aumentati a causa della guerra di Trump contro l'Iran. Il Presidente ha detto che i progressi nelle negoziazioni con l'Iran potrebbero arrivare presto, anche se un accordo per porre fine al conflitto è stato elusive. Ha esortato gli elettori del Wisconsin a darsi da fare per le elezioni.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di porre fine alla guerra in Iran in tempi brevi e di eliminare una fonte di prezzi elevati durante la sua campagna elettorale nelle zone rurali del Wisconsin centrale.

La tappa a Chippewa Falls ha evidenziato la strategia dei Repubblicani per mantenere il controllo della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, mentre il partito si trova ad affrontare venti contrari con gli elettori frustrati dall'aumento del costo della vita e dei prezzi della benzina, che sono aumentati a causa della guerra di Trump contro l'Iran. Il Presidente ha detto che i progressi nelle negoziazioni con l'Iran potrebbero arrivare presto, anche se un accordo per porre fine al conflitto è stato elusive.

Ha esortato gli elettori del Wisconsin a darsi da fare per le elezioni.





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