Il Presidente Trump si incontra per decidere sull'accordo con l'Iran

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di incontrarsi venerdì nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva su un accordo con l'Iran. Il Presidente ha elencato i punti che un potenziale accordo dovrebbe includere.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di incontrarsi venerdì nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva su un accordo con l' Iran .

Ha elencato ciò che un potenziale accordo dovrebbe includere: l'Iran si impegna a non sviluppare un'arma nucleare, la riapertura dello Stretto di Hormuz, la rimozione di tutte le mine marine, la revoca del blocco statunitense sull'Iran e la rimozione e distruzione da parte degli Stati Uniti dell'uranio altamente arricchito dell'Iran. Trump ha anche affermato che non saranno scambiati soldi fino a nuovo avviso e che sono stati concordati altri punti di importanza minore.

Il Presidente si incontrerà ora nella Situation Room per prendere una decisione finale





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