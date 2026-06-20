La controversia tra la Polonia e l'Ucraina si aggrava a causa della decisione del presidente ucraino di ribattezzare un'unità militare in onore dei ribelli ucraini dell'epoca della Seconda guerra mondiale accusati di aver massacrato i polacchi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato di aver restituito un'onorificenza di Stato dopo che il presidente polacco Karol Karol Nawrocki aveva revocato il riconoscimento a seguito di una controversia relativa agli eventi della Seconda guerra mondiale.

La controversia sul ruolo dell'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA) rischia di aggravare la frattura diplomatica tra i due stretti partner strategici, proprio mentre Kiev sta mobilitando gli alleati per spingere la Russia a porre fine alla guerra contro l'Ucraina. Zelenskiy ha affermato che l'Ucraina è grata per il sostegno della Polonia e ha assicurato che Kiev 'rimarrà aperta a tutte le forme significative di collaborazione con la Polonia, al fine di cercare di evitare interpretazioni contrastanti dei capitoli difficili e dolorosi del nostro passato comune'.

Il presidente polacco Karol Karol Nawrocki ha dichiarato venerdì di aver revocato la medaglia conferita a Zelenskiy nel 2023 dopo che il presidente ucraino aveva ribattezzato un'unità militare in onore dei ribelli ucraini dell'epoca della Seconda guerra mondiale accusati di aver massacrato i polacchi. Zelenskiy ha pubblicato una foto della decorazione imballata in una scatola e spedita all'ufficio del presidente polacco.

Il presidente ucraino ha anche dichiarato di aver rinunciato al Golden Officer's Cross dell'Ordine del Merito della Repubblica di Polonia, assegnato a lui l'anno scorso, per protestare contro la decisione di Nawrocki, che ha descritto come 'un dono' per la Russia. La decisione di Nawrocki è stata definita da Andrii Sybiha, ministro degli Esteri ucraino, come 'un errore strategico' e ha affermato che nessun presidente di un paese straniero 'potrà mai imporre la nostra storia a noi'.

La controversia è legata alla decisione di Zelenskiy di ribattezzare un'unità militare in onore dei ribelli ucraini dell'epoca della Seconda guerra mondiale accusati di aver massacrato i polacchi. La Polonia ha affermato che intorno a 100.000 polacchi sono stati uccisi dai nazionalisti ucraini durante le massacri di Volinia tra il 1943 e il 1945.

Mentre alcuni ucraini considerano l'UPA come eroi per la resistenza contro la Russia e la Germania nazista, altri considerano l'UPA come un simbolo della lotta per l'indipendenza dell'Ucraina da Mosca. La controversia rischia di aggravare la frattura diplomatica tra la Polonia e l'Ucraina, proprio mentre Kiev sta mobilitando gli alleati per spingere la Russia a porre fine alla guerra contro l'Ucraina





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