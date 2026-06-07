Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy è in Gran Bretagna per colloqui bilaterali con il primo ministro Keir Starmer, oltre che per un formato E3-plus-Ucraina con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e Starmer.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto di essere in Gran Bretagna per colloqui bilaterali con il primo ministro Keir Starmer, oltre che per un formato E3-plus- Ucraina con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e Starmer.

L'obiettivo principale è la nostra difesa in guerra, una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta l'Europa nel settore della difesa aerea, e la nostra visione condivisa delle prospettive diplomatiche. La notizia è stata data da Volodymyr Zelenskiy attraverso la piattaforma X. La riunione è parte di un tentativo di aumentare la cooperazione tra l'Ucraina e i suoi partner europei per affrontare la crisi in Ucraina.

La riunione ha avuto luogo in un momento in cui l'Ucraina sta affrontando una grave crisi umanitaria, con milioni di persone senza accesso a cibo, acqua e altri servizi essenziali. La riunione è stata seguita da una dichiarazione congiunta dei leader dei paesi coinvolti, che ha sottolineato l'importanza di una risoluzione pacifica della crisi in Ucraina. La dichiarazione ha anche sottolineato l'importanza di una maggiore cooperazione tra l'Ucraina e i suoi partner europei per affrontare la crisi in Ucraina.

La crisi in Ucraina è stata causata da una guerra civile che ha avuto inizio nel 2014 e che ha portato a milioni di persone sfollate e decine di migliaia di morti. La crisi ha anche portato a una grave crisi umanitaria, con milioni di persone senza accesso a cibo, acqua e altri servizi essenziali.

La riunione ha avuto luogo in un momento in cui l'Ucraina sta affrontando una grave crisi umanitaria, con milioni di persone senza accesso a cibo, acqua e altri servizi essenziali. La crisi in Ucraina è una delle più gravi crisi umanitarie del mondo e richiede una risoluzione urgente





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