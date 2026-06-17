Il presidente uzbeko Mirziyoyev annuncia nuove riforme economiche e un centro finanziario internazionale a Tashkent

Durante il Forum internazionale sugli investimenti di Tashkent, il presidente Shavkat Mirziyoyev ha delineato un ambizioso piano di riforme economiche per l'Uzbekistan, includendo la creazione di un centro finanziario internazionale con regime fiscale agevolato e un'autorità di regolamentazione indipendente, per attrarre investimenti esteri e promuovere la crescita in un paese già in rapido sviluppo economico.

Il presidente dell' Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ha promesso di continuare le riforme economiche nel paese dell'Asia centrale in rapida crescita, annunciando la creazione di un centro finanziario internazionale a Tashkent con regime fiscale neutro e un'autorità di regolamentazione finanziaria indipendente.

Parlando al Forum internazionale sugli investimenti di Tashkent, Mirziyoyev ha dichiarato che il nuovo centro finanziario opererà secondo il diritto comune inglese, con zero imposte su utili, IVA, proprietà e dazi doganali, libera circolazione dei capitali e pagamenti in qualsiasi valuta. Il centro includerà anche un moderno sistema per tecnologie finanziarie, asset digitali e finanza verde.

L'Uzbekistan, con quasi 40 milioni di abitanti, ha registrato una crescita economica del 7,7% nel 2025, sostenuta da una popolazione giovane in crescita e dai prezzi elevati dell'oro, di cui il paese è un importante produttore. A maggio, una parte delle partecipazioni statali è stata quotata alla Borsa di Londra, nell'IPO più grande dal 2021. Dal 2016, Mirziyoyev ha smantellato i controlli capitali che limitavano la crescita sotto il predecessore Islam Karimov, mantenendo però un controllo politico stretto





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