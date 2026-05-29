Il presidente vietnamita To Lam avverte sulla crescente incertezza e rischi del mondo

Il presidente vietnamita To Lam ha lanciato un avvertimento sulla crescente incertezza e rischi che affliggono il mondo, durante la sua keynote address al vertice sulla sicurezza dell'IISS Shangri-la Dialogue a Singapore.

Il presidente vietnamita To Lam ha lanciato un avvertimento sulla crescente incertezza e rischi che affliggono il mondo, durante la sua keynote address al vertice sulla sicurezza dell'IISS Shangri-la Dialogue a Singapore.

Il leader ha sottolineato l'importanza di rafforzare le regole e il diritto internazionale, di creare motori di crescita inclusivi e sostenibili e di avviare il dialogo e la trasparenza. La sua presenza al forum, che riunisce ministri della difesa, generali, capi dell'intelligence e diplomatici da tutto il mondo, è stata vista come un'opportunità per il Vietnam di aumentare la sua influenza nella regione.

Tuttavia, la mancanza della Cina, che ha inviato solo esperti e studiosi, è stata vista come un segno di disinteresse per il dialogo internazionale. Il presidente Lam ha anche sottolineato l'importanza di affrontare le crisi di sviluppo e di fiducia tra le nazioni, e di lavorare insieme per creare un futuro più sicuro e sostenibile





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