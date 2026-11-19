Le statistiche 2025 dimostrano che il costo dell'energia è più basso di giorno grazie al fotovoltaico. Scoppia il mito delle bollette notturne.

Da anni gli italiani hanno interiorizzato l'abitudine di rimandare l'uso di lavatrice e lavastoviglie alla sera o alla notte per risparmiare in bolletta. Questa pratica, un tempo giustificata da una struttura tariffaria che penalizzava fortemente le ore diurne, oggi risulta sempre meno conveniente per una vasta fetta di utenze. La produzione di energia elettrica nel nostro Paese ha subito una trasformazione strutturale, rendendo il consumo diurno spesso più economico rispetto a quello notturno. Il mito del risparmio notturno si scontra ormai con i dati reali del mercato energetico.

Fotovoltaico e crollo dei prezzi diurni

La causa principale di questo ribaltamento è l'enorme crescita della produzione di energia elettrica tramite il fotovoltaico. I pannelli solari immettono sulla rete nazionale grandi quantità di energia gratuita durante le ore centrali della giornata, quando la produzione è al massimo. Di conseguenza, l'offerta di elettricità aumenta drasticamente proprio in queste ore, abbassando i prezzi all'ingrosso. Di sera, al calare del sole, l'output fotovoltaico crolla e il sistema deve fare affidamento su altre fonti, spesso più costose. Questo meccanismo economico ha invertito la dinamica dei costi, rendendo la fascia diurna spesso più vantaggiosa rispetto a quella notturna.

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Dati 2025: sorpasso storico dei giorni più economici

I numeri confermano il trend in atto con dati precisi. Nel corso del 2025, il prezzo diurno dell'energia si è rivelato inferiore rispetto a quello notturno in 193 giornate su 365. Questa percentuale corrisponde al 52,9% del totale annuale, segnando un sorpasso storico nella convenienza del giorno rispetto alla notte. Il quadro si stava già delineando anche nell'anno precedente, quando le giornate con prezzi diurni più bassi erano state 160. Si tratta di un cambiamento strutturale che influisce direttamente sulla scelta dei consumatori italiani per la gestione dei propri consumi elettrici quotidiani.

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Le fasce orarie Arera e la realtà del mercato

Per comprendere appieno la situazione, è necessario analizzare il sistema delle fasce orarie definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. L'energia elettrica in Italia non ha un costo fisso, ma varia da minuto in minuto. La fascia F1, quella con le tariffe più alte, va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. La fascia F2 copre gli orari pomeridiani serali e le mattine lavorative, mentre la F3 include la notte e i weekend. Per i clienti domestici nel regime di tutela, i consumi sono distinti tra fascia F1 e fascia F23, che raggruppa gli orari notturni e del fine settimana. Tuttavia, la classificazione utilizzata nei prezzi al consumo di borsa può differire da quella applicata nelle singole bollette.

Nuove tariffe e convenienza per il consumatore

Il mercato ha iniziato a rispondere a queste nuove dinamiche con l'introduzione di offerte tariffarie innovative. I fornitori di energia stanno modificando le proprie proposte per adattarsi alla realtà del prezzo dell'energia. Si stanno affermando principalmente tre categorie di tariffe: quelle basate sul prezzo unico nazionale, che riflettono il costo orario reale dell'energia; quelle con fasce orarie scontate su scelta del cliente; e quelle con fasce personalizzate che permettono di ridefinire le suddivisioni tradizionali. Chi ha ancora contratti con tariffe biorarie a prezzo fisso legate alle vecchie fasce Arera potrebbe trovarsi ancora in una condizione di vantaggio consumando di notte. È però fondamentale controllare il proprio contratto per verificare se la vecchia logica di risparmio sia ancora applicabile al proprio caso specifico.