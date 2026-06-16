Il prezzo della benzina e del gasolio dopo l'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti

Davide Tabarelli, economista e presidente del centro di ricerca Nomisma Energia, ci spiega come si ripercuoterà l'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti sul prezzo della benzina e del gasolio.

L'Italia respira finalmente un po' di sollievo grazie all'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Ma come si ripercuoterà questo accordo sul prezzo della benzina e del gasolio ?

Davide Tabarelli, economista e presidente del centro di ricerca Nomisma Energia, ci spiega che la situazione è ancora molto fluida e che non bisogna farci troppe illusioni. Il prezzo del petrolio è sceso, ma non è ancora tornato ai livelli di prima della guerra. Tabarelli si aspetta una lieve riduzione dei carburanti nell'immediato, ma non si immagina che possano tornare ai livelli di tre mesi fa.

I livelli di prima della guerra sono impossibili, dice, e si aspetta che i prezzi si stabilizzino intorno ai 1,6-1,7 dollari al barile nel giro di qualche mese. Il prezzo del petrolio è stato superato i 100 dollari al barile nel momento di massima crisi, e ora si aspetta che si stabilizzi intorno agli attuali 80-90 dollari al barile.

Tabarelli sottolinea che l'Iran ha vinto la guerra e che occorrerà comprendere quale sarà il punto di caduta finale dell'accordo e se sarà rispettato. L'Iran ha riportato dei danni, ma il suo programma ha subito forti limitazioni e l'arma di Hormuz è strategicamente fondamentale per loro. Israele è contraria all'accordo e non vuole che l'Iran abbia il controllo di Hormuz. Gli elementi di destabilizzazione restano in piedi e la preoccupazione sul fronte dell'approvvigionamento energetico è ancora alta.

Non escludo del tutto che gli americani decidano un'opzione militare vera, dice Tabarelli, e che l'intervento fosse comprensibile considerando la teocrazia che ha ucciso 35mila ragazzi. L'unica cosa positiva è la dimostrazione che anche in presenza di un elemento di forte tensione come il blocco di Hormuz, il sistema non è andato in tilt completo. I prezzi sono aumentati, ma non c'è stato lo shock totale degli anni Settanta.

Il resto del mondo ha capito che non dipende interamente dai 20 milioni di barili di greggio al giorno che transitano da lì e che in parte hanno trovato una strada alternativa attraverso l'oleodotto saudita che passa per il Mar Rosso. Ci saranno ricadute energetiche anche sull'altro stretto importante, quello di Bab-el-Mandeb? Lì la crisi di Hormuz ha ridato fiato anche agli Houthi e delle loro minacce.

Il petrolio in giro per il mondo è tanto, basta saperlo estrarre e valorizzare. Dobbiamo riflettere che importiamo il 57 per cento della nostra energia e che non cambia in pochi giorni. La scelta della Commissione di buttarsi tutto sull'elettrico è stata folle, perché non ci ha portato a niente e ha aumentato la nostra dipendenza dall'estero.

Il nucleare può aiutare, ma non è la panacea di tutti i mali, bene o male i motori vanno con il petrolio e i suoi derivati





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