Il prezzo della maternità in Polonia: quando la parità salariale nasconde la penalizzazione delle madri

Un rapporto 2024 evidenzia che, nonostante il basso divario retributivo di genere in Polonia, le donne che diventano madri subiscono un calo dell'occupazione, una riduzione degli stipendi e minori pensioni. Le testimonianze rivelano una cultura aziendale che considera i figli un ostacolo e l'uso sistematico di contratti precari per evitare tutele.

La Polonia si distingue in Europa per uno dei divari salariali di genere più contenuti, con una differenza che oscilla tra l'8 e il 10 per cento.

Tuttavia, questa statistica positiva maschera una realtà più complessa e problematica per le donne quando diventano madri. Il passaggio alla genitorialità rappresenta ancora oggi un punto di svolta critico nella carriera lavorativa femminile, con conseguenze durature sul piano economico, professionale e personale.

I dati del rapporto pubblicato nel 2024 dall'Istituto di Previdenza Sociale polacco (Zus) e dalla fondazione Share the care dipingono un quadro decisamente amaro: il tasso di occupazione delle donne senza figli si attestano al 73 percento, ma scende di quattro punti percentuali per quelle con un figlio in età prescolare. Se i figli sono due o più, la percentuale crolla al 56 percento.

Inoltre, il 30 percento delle donne con figli tra uno e nove anni non lavora affatto. Questo declino non è spiegabile solo con scelte volontarie, ma è il risultato di una combinazione tra politiche familiari inadeguate, una cultura aziendale che ancora vede i figli come un ostacolo e una distribuzione iniqua dei carichi di cura domestica, che ricade quasi interamente sulle spalle delle donne.

Il risultato è che, nonostante la parità salariale apparente, le madri guadagnano meno degli uomini che svolgono lo stesso lavoro e accumulano contributi pensionistici inferiori, con un trattamento pensionistico finale quasi del 30 percento più basso rispetto a quello maschile, nonostante le donne vadano in pensione cinque anni prima. Le testimonianze raccolte evidenziano il peso della doppia responsabilità.

La chirurga Małgorzata Nowosad ha dovuto portare consapevolmente la figlia con sé in ospedale durante le emergenze notturne, affidandosi alla collaborazione del personale infermieristico per la sua custodia. La scrittrice Ludwika Włodek parla di un persistente senso di colpa e dell'impressione di non essere mai una madre sufficientemente brava, poiché le soddisfazioni professionali, riconosciute con premi e complimenti, contrastano con il silenzio e i rimproveri che spesso accompagnano il lavoro di cura.

Raramente i datori di lavoro accettano che una madre si presenti in azienda con il proprio figlio e offrono orari flessibili con riluttanza. La stagione delle malattie infantili, da settembre a maggio, è descritta come il periodo più critico. Wiktoria, dirigente, ha dovuto somministrare un antipiretico al figlio maleno e portarlo comunque all'asilo per non mancare a una riunione importante, vivendo l'esperienza con ansia e rimorso per aver esposto altri bambini al contagio.

Il caso di Kamila, quarantenne che lavorava in una multinazionale, mostra come una gravidanza possa interrompere brutalmente una carriera in ascesa. La sua superiore le ha comunicato che dopo il parto avrebbe dovuto accettare una posizione inferiore e uno stipendio più basso, commentando con una battuta sessista: "Be', hai aperto il vaso di Pandora. Ora si comincia, partorirete tutte". Kamila ha dovuto cercare un altro impiego, meno prestigioso ma più conciliabile con la famiglia.

Per aggirare i pregiudizi e ottenere flessibilità, molte donne accettano collaborazioni con partita IVA, che tuttavia offrono meno tutele sociali e contributive. È il caso di Magdalena, filologa che traduce per un'azienda e insegna all'università, una condizione che, pur garantendo adattabilità, non assicura stabilità o coperture per la maternità.

Lo scenario è ulteriormente complicato dal fatto che, anche in caso di malattia di un figlio, sono le madri a doversi assentare quasi sempre dal lavoro, poiché i padri raramente utilizzano i congedi parentali disponibili. Questo carico di cura non retribuito si somma alle ore di lavoro retribuito, riducendo il tempo disponibile per lo sviluppo professionale e la formazione continua, con un effetto depressivo sulle prospettive di carriera e sul reddito a lungo termine.

Il bilancio pensionistico ne risente in modo drammatico: anni di contributi mancanti o ridotti si traducono in assegni mensili significativamente più bassi. Pertanto, il basso divario salariale aggregato nasconde in realtà un "motherhood penalty", una penalizzazione economica diretta e indiretta per le donne che scelgono di avere figli, che si manifesta in minori opportunità di promozione, salari più bassi a parità di mansione, maggiore precarietà e, infine, pensioni misere.

La situazione evidenzia una contraddizione tra la normativa formale, che garantisce diritti, e la pratica aziendale, che spesso li disincentiva o li ignora, spingendo le lavoratrici madri verso lavori autonomi de facto o verso l'abbandono del mercato del lavoro





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