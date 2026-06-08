Il primo ministro britannico annuncia un divieto per i minori di 16 anni di utilizzare piattaforme online "dannose"

Il governo britannico ha deciso di procedere con le restrizioni dopo aver parlato con genitori in lutto e aver preso in considerazione le prove fornite dall'Australia. Le preoccupazioni per l'impatto dei social media sulla salute mentale e sulla sicurezza online hanno spinto la Gran Bretagna a indire una consultazione sull'accesso dei bambini ai social media.

Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto ad annunciare un divieto per i minori di 16 anni di utilizzare piattaforme online "dannose". Il governo britannico ha deciso di procedere con le restrizioni dopo aver parlato con genitori in lutto e aver preso in considerazione le prove fornite dall'Australia, che ha introdotto un divieto per i minori di 16 anni lo scorso dicembre.

Le preoccupazioni per l'impatto dei social media sulla salute mentale e sulla sicurezza online hanno spinto la Gran Bretagna a indire una consultazione sull'accesso dei bambini ai social media all'inizio di quest'anno. Il governo potrebbe fornire più immediatamente dettagli sugli sforzi per impedire ai bambini di produrre immagini sessuali online che possono essere utilizzate per scopi di sextortion. La Grecia ha annunciato di voler vietare l'accesso ai minori di 15 anni a partire dal gennaio 2027.

Gli esperti sono divisi sull'efficacia di un divieto totale, mentre un gruppo di giovani a Londra ha recentemente dichiarato di essere contrario alle restrizioni





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