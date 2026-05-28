Il primo ministro canadese Mark Carney chiede una nuova partnership con gli Stati Uniti

Il primo ministro canadese Mark Carney ha chiesto una nuova partnership con gli Stati Uniti per aiutare a rendere l'America di nuovo grande. Ha detto che la stretta collaborazione con il Canada in settori specifici, tra cui l'alluminio, le automobili e i minerali critici, rafforzerebbe entrambi i Paesi.

Il primo ministro canadese Mark Carney ha chiesto una nuova partnership con gli Stati Uniti per aiutare a rendere l'America di nuovo grande. Ha detto che la stretta collaborazione con il Canada in settori specifici, tra cui l'alluminio, le automobili e i minerali critici, rafforzerebbe entrambi i Paesi.

Nel mezzo di una guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti, Carney ha promesso di raddoppiare le esportazioni canadesi verso altri mercati nel prossimo decennio e ha firmato più di 20 accordi economici e di sicurezza nell'ultimo anno. Mentre Carney parlava a New York, i funzionari commerciali statunitensi si trovavano a Città del Messico per discutere con i funzionari di quel Paese sulla revisione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Messico e Canada.

Dopo le minacce del Presidente Donald Trump di annettere il Canada come 51° Stato, Carney ha descritto i legami del Canada con gli Stati Uniti come debolezze che dobbiamo correggere e ha detto che gli Stati Uniti hanno cambiato radicalmente il loro approccio al commercio, aumentando le tariffe a livelli visti l'ultima volta durante la Grande Depressione. In un discorso pronunciato a New York giovedì, Carney ha detto che il Canada e gli Stati Uniti hanno sempre lavorato attraverso le loro dispute e che un Canada più indipendente rende il Paese un miglior alleato.

Ha anche affermato che il Canada fornisce aiuti energetici e minerali critici che aiutano a nutrire la crescita americana. Carney ha anche parlato della sua visita a Pechino per incontrare il Presidente cinese Xi Jinping e ha detto che hanno raggiunto un riavvio delle relazioni





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