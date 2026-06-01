Il Primo Ministro israeliano ordina attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut controllati dal Hezbollah, segnale di ulteriore escalation di una guerra che ha complicato la mediazione per risolvere il conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut controllati dal Hezbollah , segnale di ulteriore escalation di una guerra che ha complicato la mediazione per risolvere il conflitto tra Stati Uniti e Iran .

La ministra degli Esteri iraniana Esmaeil Baghaei ha affermato che gli attacchi israeliani in Libano sono tra i fattori che causano un ritardo nella mediazione per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran, ribadendo che un cessate il fuoco in Libano è un elemento essenziale di qualsiasi accordo. Le persone hanno iniziato a fuggire dai sobborghi meridionali di Beirut, noti come Dahiyeh, in risposta all'avvertimento israeliano - l'ultima ondata di dislocamento in un conflitto che ha spostato più di un milione di persone in Libano.

'Non ci sarà alcuna situazione in cui il Hezbollah attacchi le nostre città e i nostri cittadini, e la sua sede terroristica a Beirut, a Dahiyeh, resterà fuori dai nostri raggi', ha detto Netanyahu in un video messaggio. Netanyahu ha detto che Israele sta continuando a rafforzare la sua attività terrestre in Libano, dove le truppe israeliane hanno creato una zona di sicurezza auto-proclamata nel sud, dicendo di mirare a proteggere l'Israele settentrionale dagli attacchi del Hezbollah.

Dopo aver bombardato i sobborghi meridionali di Beirut nelle prime settimane della guerra, Israele ha effettuato solo due colpi sull'area dal 16 aprile, quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco in Libano. Nonostante le ostilità siano raged nel sud del Libano, Netanyahu ha detto che Israele non si fermerà.

Il conflitto è scoppiato il 2 marzo quando il Hezbollah ha aperto il fuoco contro Israele in solidarietà con l'Iran che era sotto attacco da parte degli Stati Uniti e Israele.

'Questa è la terza volta dal cessate il fuoco che stiamo andando di posto in posto', ha detto Naji Musulmani, 61 anni, guidando un camioncino pieno di materassi attraverso le strade congestionate di Beirut lontano dai sobborghi meridionali. Musulmani ha detto che si sarebbe diretto verso la città di Tripoli nel nord del Libano dopo essersi allontanato dal sud in giorni recenti.

Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato all'esercito israeliano di attaccare 'obiettivi terroristici' nei sobborghi meridionali in seguito alle 'violazioni ripetute' del cessate il fuoco e 'attacchi contro le nostre città e cittadini', un comunicato dall'ufficio di Netanyahu ha detto. L'ordine è seguito da un'intensificazione delle ostilità nel sud nel fine settimana, con le truppe israeliane che hanno catturato il castello di Beaufort, datato 900 anni.

Il Hezbollah, fondato dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane nel 1982, ha detto che i suoi combattenti avevano sparato un salve di missili contro le infrastrutture militari israeliane nella città israeliana di Tiberiade alle 1:00 del lunedì mattina, tra le altre azioni che ha detto erano in risposta alle violazioni israeliane del cessate il fuoco. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha detto che non ci sarebbe stato 'calma' a Beirut se non ci fosse stata 'calma' in Israele.

Le autorità libanesi dicono che più di 3.400 persone sono state uccise nel paese a causa degli attacchi israeliani dal 2 marzo, quando il Hezbollah ha aperto il fuoco contro Israele in solidarietà con l'Iran che era sotto attacco da parte degli Stati Uniti e Israele. La proposta degli Stati Uniti richiede che il Hezbollah interrompa gli attacchi contro Israele in cambio della rinuncia di Israele all'escalation a Beirut.

Le ostilità sono intensificate in Libano nonostante una serie di incontri rari tra i governi libanese e israeliano, supervisionati da Washington. Un funzionario degli Stati Uniti ha detto domenica che il Segretario di Stato Marco Rubio ha parlato con il Presidente libanese Joseph Aoun e Netanyahu sulle negoziazioni diplomatiche tra Israele e Libano e ha proposto un piano per consentire 'una graduale riduzione dell'escalation'.

Come primo passo, il Hezbollah avrebbe dovuto interrompere tutti gli attacchi contro Israele e in cambio Israele avrebbe dovuto astenersi dall'escalation a Beirut, ha detto il funzionario. L'ufficiale ha aggiunto che Aoun ha cercato di avanzare la proposta e di raggiungere un accordo.

Tuttavia, hanno detto che il Parlamentare libanese Nabih Berri, alleato del Hezbollah, che ha affermato di 'garantire' il impegno del Hezbollah per un cessate il fuoco, ha messo il peso sulle spalle di Israele per fermare 'la sparatoria'. Berri, in un commento riferito dai media libanesi domenica, ha detto che avrebbe garantito 'un impegno pieno e immediato per un cessate il fuoco' del Hezbollah.

'Ma la domanda è, chi può costringere Israele a fermare la sua aggressione? ' ha detto. Un alto funzionario libanese ha detto a Reuters che la proposta degli Stati Uniti aveva coinvolto un'interruzione degli attacchi del Hezbollah contro Israele in cambio della rinuncia di Israele a colpire Beirut e le sue periferie ulteriormente, come primo passo verso un cessate il fuoco completo.

Il funzionario ha detto che Berri, tuttavia, ha voluto un cessate il fuoco completo e comprensivo al posto di un approccio piegato. Un secondo funzionario libanese informa di essere a conoscenza della diplomazia tra Beirut e Washington ha detto che l'annuncio di Netanyahu lunedì ha riflettuto il deterioramento della pista diplomatica guidata dagli Stati Uniti





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