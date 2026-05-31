Il primo ministro maltese rivendica vittoria da record per il Partito Laburista

Il primo ministro maltese Robert Abela ha rivendicato una vittoria da record per il suo Partito Laburista nelle elezioni generali tenutesi a Malta. I laburisti hanno ottenuto una comoda maggioranza parlamentare, ma il Partito Nazionalista di opposizione ha detto di aver riuscito a ridurre la maggioranza dei laburisti.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha rivendicato una vittoria da record per il suo Partito Laburista nelle elezioni generali tenutesi a Malta , affermando di aver ottenuto un forte mandato.

I giornalisti che hanno seguito lo spoglio dei voti hanno detto che i laburisti hanno ottenuto una comoda maggioranza parlamentare, anche se appare più ristretta rispetto al 2022. Il Partito Nazionalista di opposizione ha ammesso le elezioni, ma ha detto di aver riuscito a ridurre la maggioranza dei laburisti. Le elezioni si sono tenute sabato e hanno visto un'affluenza alle urne dell'87,4%, in leggero aumento rispetto alle ultime elezioni generali del 2022.

Il Labour ha fatto campagna elettorale forte di un'economia solida, dell'esperienza e della credibilità nel governo. Il Partito Nazionalista ha sostenuto che la qualità della vita dei cittadini è peggiorata nonostante l'economia in crescita nella più piccola nazione dell'Unione Europea. Il primo ministro Abela ha affermato che la vittoria è stata possibile grazie al programma presentato per tutto il popolo e che i risultati mostrano che il suo partito ha ottenuto un forte mandato.

La vittoria è stata considerata una vittoria da record, poiché il Partito Laburista ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva nelle elezioni generali. Il primo ministro Abela sarà giurato il lunedì mattina dopo aver rivendicato la vittoria





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