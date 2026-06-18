Il primo ministro ungherese chiederà al Parlamento europeo di ritirare la causa intentata contro la Commissione europea

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha dichiarato giovedì che chiederà al Parlamento europeo di ritirare la causa intentata contro la Commissione europea in merito all'erogazione dei fondi dell'Unione europea all'Ungheria.

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha dichiarato giovedì che chiederà al Parlamento europeo di ritirare la causa intentata nel 2024 contro la Commissione europea in merito all'erogazione dei fondi dell'Unione europea all' Ungheria .

La causa è stata intentata dopo che la Commissione europea aveva sbloccato 10,2 miliardi di euro per l'Ungheria nel dicembre 2023, una mossa compiuta mentre cercava di persuadere Budapest a revocare il proprio veto su 50 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina. Alcuni membri del Parlamento europeo hanno accusato la Commissione europea di aver di fatto offerto i fondi in cambio della revoca del veto, che era stato spesso utilizzato dall'ex leader di destra Viktor Orbán su decisioni chiave dell'Unione europea relative all'Ucraina.

Orbán ha perso il potere ad aprile. Magyar ha sconfitto Orbán nelle elezioni di aprile e si è assicurato una maggioranza costituzionale in parlamento che gli consente di revocare o modificare la legislazione approvata dal partito Fidesz di Orbán. Lo sblocco dei fondi dell'Unione europea, congelati dal governo di Orbán a causa di preoccupazioni relative allo Stato di diritto, era una promessa elettorale fondamentale del partito di centro-destra Tisza di Magyar.

La Commissione europea ha dichiarato il mese scorso che le riforme del nuovo governo consentirebbero lo sblocco di 16,4 miliardi di euro di fondi dell'Unione europea per la ripresa e la coesione precedentemente congelati. I fondi dell'Unione europea, che potrebbero iniziare ad affluire nel quarto trimestre se l'Ungheria manterrà le promesse di riforma, sono fondamentali per rilanciare l'economia ungherese dopo tre anni di stagnazione





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