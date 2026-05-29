Il primo ministro ungherese Peter Magyar conclude un accordo sullo sblocco dei fondi europei

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha detto venerdì che concluderà un accordo politico sullo sblocco dei fondi congelati dell'Unione europea in un incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della giornata.

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha detto venerdì che concluderà un accordo politico sullo sblocco dei fondi congelati dell'Unione europea in un incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della giornata.

Magyar è arrivato a Bruxelles giovedì per negoziare lo sblocco dei fondi dell'Unione Europea che erano stati congelati sotto il precedente governo guidato da Viktor Orban a causa delle preoccupazioni sullo stato di diritto e sulle garanzie contro la corruzione.

"Alle 13.00 (1100 GMT) avrò un colloquio con il Presidente della Commissione europea e concluderemo l'accordo politico sul finanziamento dell'Unione Europea di migliaia di miliardi di fiorini dovuti al nostro Paese", ha scritto Magyar in un post su Facebook. Giovedì, Magyar ha dichiarato che un accordo sui fondi europei era "molto vicino", poiché c'era un accordo con Bruxelles su molte questioni, anche se rimanevano alcune domande sulla lotta alla corruzione.

Il nuovo governo ungherese è sotto pressione per sbloccare la quota del paese dei fondi di recupero dell'Unione europea prima della scadenza del 31 agosto: 6,5 miliardi di euro in sovvenzioni e 3,9 miliardi di euro in prestiti a basso costo. Circa 7 miliardi di euro di fondi strutturali dell'Unione europea sono anch'essi congelati, ma il Paese ha diversi anni di tempo per accedervi.

Lo sblocco dei fondi dell'Unione europea è vitale per l'economia ungherese, che è stata praticamente stagnante per tre anni, e anche per il bilancio statale ungherese, che si trova in grave difficoltà





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