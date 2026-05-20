Il primo passo verso il ritorno alla Serie B dopo tre anni: novità, addii e volti nuovi in casa

La promozione è vicina, dopo un'estate di purgatorio. Una svolta attesa da tre anni, con l'arrivo in panchina di Marco Sesia e la rivoluzione del roster che verrà. Ci sono le gioie della vittoria, e gli addii e gli arrivi che attendono. Partiamo da qui ma chiudo occhio al futuro, si può progettare il proprio ritorno.

Una promozione centrata alla fine di marzo, con largo anticipo rispetto al termine della regular season (quattro giornate), ed ecco che, dopo qualche anno di estremo purgatorio (forse più inferno),; il primo punto verso una risalita verso il professionismo che manca ormai da tre anni, con la discesa agli inferi che era iniziata con il disimpegno dell'allora presidente Luca Di Masi.

Ma questo è ormai un altro tempo, ora si deve programmare il futuro. A cominciare dalla costruzione della rosa, dove si preannunciano novità, nel segno di una sorta di rivoluzione a tinte grige. Con l'arrivo di Marco Sesia in panchina, infatti, ci saranno diversi addii e volti nuovi, ma nella "prima categoria"..





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