Il principe George a Eton: il futuro re seguirà le orme di William e Harry

Il principe George compie 13 anni e si prepara a lasciare la Lambrook School per frequentare l'Eton College, la prestigiosa scuola frequentata dal padre William e dallo zio Harry. Un percorso tradizionale per i reali britannici.

Il principe George, secondogenito dei principi del Galles, si appresta a compiere 13 anni il prossimo 22 luglio. Come da tradizione della famiglia reale britannica, questa età segna il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, e per il futuro re si profila un percorso già tracciato: l' Eton College .

La decisione è stata presa dai genitori, William e Kate, dopo attente valutazioni. George frequenta attualmente la Lambrook School insieme ai fratelli Charlotte e Louis, un istituto privato nel Berkshire che ha offerto un ambiente protetto e familiare. Ma per la scuola secondaria, la scelta è caduta sul prestigioso college fondato da Enrico VI nel 1440. La notizia era nell'aria da mesi, ma è stata confermata solo recentemente da fonti di palazzo.

Il principe William, che frequentò Eton dal 1995 al 2000, ha sempre parlato con affetto degli anni trascorsi tra quelle mura, sottolineando l'importanza delle amicizie strette e della formazione ricevuta. Anche il principe Harry ha seguito lo stesso percorso, sebbene con qualche difficoltà accademica. Per George, l'esperienza sarà simile, ma con il peso aggiuntivo del suo ruolo di secondo in linea di successione al trono.

L'Eton College è noto per il suo rigore accademico, le tradizioni secolari e un programma extracurricolare vastissimo. Gli studenti, tutti maschi, indossano una divisa formale risalente all'epoca vittoriana: giacca nera, pantaloni gessati, gilet, cravatta bianca e colletto inamidato. L'uniforme è diventata un simbolo dell'istituzione, e George apparirà spesso in questo abbigliamento per i prossimi cinque anni.

La vita in collegio prevede che gli studenti risiedano a scuola per tutto il trimestre, con possibilità di tornare a casa ogni due o tre settimane per brevi periodi. La domenica pomeriggio è consentita un'uscita di qualche ora. William, da studente, approfittava della vicinanza al castello di Windsor per andare a prendere il tè con la regina Elisabetta. George potrebbe fare lo stesso con il nonno Carlo III.

Il curriculum di Eton è ampio e rigoroso: circa trenta materie tra discipline umanistiche, scientifiche e artistiche. Si studiano cinque lingue (latino, greco, francese, tedesco, spagnolo) e si punta allo sviluppo del pensiero critico più che al semplice nozionismo. Gli insegnanti sono specialisti di alto livello, spesso con titoli accademici prestigiosi. Il college incoraggia gli studenti a esplorare i propri interessi, con attività che spaziano dalla musica allo sport, dal teatro al dibattito.

Un ruolo importante è svolto dal sistema di tutoraggio, dove gli studenti più grandi aiutano i nuovi arrivati ad ambientarsi, fungendo da modelli e prevenendo episodi di bullismo. La scelta di Eton per George non sorprende, data la tradizione familiare.

Tuttavia, segna un momento importante per il giovane principe, che si troverà a vivere lontano da casa per la prima volta. I genitori hanno già preparato il terreno, assicurandosi che George sia emotivamente pronto. Kate, in particolare, ha insistito per mantenere una vita familiare il più normale possibile, nonostante i riflettori dei media. William, che ha esperienza diretta, ha consigliato il figlio su cosa aspettarsi.

Il principe Carlo, ora re, ha invece un rapporto più distante con Eton: lui frequentò Gordonstoun in Scozia, seguendo la tradizione del padre Filippo. Ma per i suoi figli e nipoti, la scelta è ricaduta su Eton, considerato un ambiente protetto ma formativo per i futuri sovrani. La notizia ha scatenato dibattiti sui social media: c'è chi plaude alla continuità delle tradizioni e chi critica l'elitarismo dell'istituto.

Tuttavia, per la famiglia reale, Eton rappresenta una garanzia di eccellenza e un trampolino per le responsabilità future. George, del resto, non è solo un adolescente qualunque: è destinato a diventare re, e la sua educazione è seguita con attenzione da tutto il paese. Il suo ingresso a Eton, previsto per settembre 2025, sarà un evento mediatico, ma i principi del Galles hanno già chiesto riservatezza per permettere al figlio di vivere l'esperienza il più serenamente possibile





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