Il principe George cammina come il nonno Carlo: la 'Windsor Walk' conquista il web

Il principino imita l'andatura regale del re, tra confronti sui social e rivelazioni dello zio Harry. Somiglianze anche nella passione per l'ambiente.

La cosiddetta ' Windsor Walk ' è da sempre un tratto distintivo dei membri maschi della famiglia reale britannica. Re Carlo III, come suo padre il principe Filippo, ha un'andatura particolare: braccio destro che oscilla, mano sinistra infilata in tasca, passo deciso e sicuro.

Questo stile, che trasmette autorità e disinvoltura, è ora stato notato anche nel nipote George, primogenito di William e Kate. Durante i festeggiamenti per il compleanno ufficiale di Carlo lo scorso sabato, il piccolo principe ha attirato l'attenzione dei fan reali camminando proprio come il nonno. I video pubblicati sui social hanno mostrato confronti tra immagini di George e filmati storici di Carlo e Filippo, tutti con lo stesso braccio oscillante e la mano in tasca.

Non è una novità: già lo zio Harry, in un'intervista per un documentario, aveva rivelato che George aveva imparato quell'andatura fin da piccolo, commentando 'C'è uno scopo in quel modo di camminare', mentre William confermava che il figlio cammina proprio come lui. Ma le somiglianze tra George e Carlo non si fermano alla camminata. Entrambi condividono una passione per l'arte, la cucina, il giardinaggio e, soprattutto, la protezione dell'ambiente.

William ha spesso raccontato come George sia impegnato a scuola in attività ecologiche, come la raccolta di rifiuti, la pulizia delle spiagge e il censimento degli uccelli. Un vero 'specchio' del nonno, che da decenni si batte per la sostenibilità. L'andatura regale, chiamata 'Windsor Walk' dagli esperti di cose reali, non è solo un gesto esteriore, ma un simbolo di appartenenza e di preparazione al futuro ruolo di sovrano.

Non sorprende che George, trascorrendo molto tempo con il nonno, ne abbia assorbito le abitudini. Proprio come fece William con la regina Elisabetta, i principi del Galles hanno scelto di vivere a Windsor per permettere a George di crescere accanto al re, formandosi come futuro monarca.

La presenza di Carlo nella vita del nipote è fondamentale: il sovrano, con la sua esperienza e la sua passione per l'ambiente, sta plasmando il carattere del piccolo, che già mostra tratti di grande responsabilità. I fan reali sono entusiasti di vedere queste similitudini, e i social si sono riempiti di commenti affettuosi e video comparativi. Il principe George, a soli 11 anni, dimostra di avere già il carisma e la postura di un re.

La 'Windsor Walk' è diventata virale, con migliaia di condivisioni e like. Molti notano come, nonostante la giovane età, George sia già in grado di gestire apparizioni pubbliche con grande sicurezza, grazie agli insegnamenti del nonno. La tradizione continua: da Filippo a Carlo, da Carlo a George, l'andatura regale si tramanda di generazione in generazione. Ma oltre alla camminata, ciò che unisce questi re è un profondo senso del dovere e dell'impegno verso il paese e l'ambiente.

Carlo ha sempre sostenuto cause ecologiche, e ora vede in George un erede che condivide gli stessi valori. William, da parte sua, è orgoglioso del legame tra suo figlio e suo padre, e sostiene questa educazione che prepara George al futuro. In un momento in cui la monarchia cerca di innovarsi senza perdere le tradizioni, la 'Windsor Walk' rappresenta un ponte tra passato e futuro. George, con la sua semplicità e la sua naturalezza, incarna la continuità della corona.

I prossimi anni lo vedranno crescere e assumere sempre più responsabilità, ma per ora i sudditi si godono questi piccoli segni di somiglianza che ricordano quanto la famiglia reale sia unita. L'attenzione mediatica su George è alta, e ogni suo gesto viene analizzato. Ma lui, con l'andatura tipica dei Windsor, sembra non curarsene, procedendo sicuro verso il suo destino





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