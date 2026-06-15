Il principe George inizierà a frequentare l'Eton College, la prestigiosa scuola dell'élite britannica

Il figlio del principe William e di Kate Middleton inizierà a settembre i suoi studi all'Eton College, seguendo le orme del padre e dello zio Harry. La scelta è stata influenzata dalla vicinanza a Windsor, dall'ambiente esclusivamente maschile e dalla tradizione familiare.

Il principe George, figlio di William e Kate Middleton , inizierà a frequentare l' Eton College a partire dal prossimo settembre, una volta compiuti i 13 anni il 22 luglio.

La prestigiosa scuola, situata nel Berkshire a pochi chilometri dal Castello di Windsor, è stata scelta dopo un'attenta valutazione tra diversi istituti, tra cui il Marlborough College, il St Edward's College e l'Oundle School. La decisione finale è stata influenzata dalla vicinanza a Windsor e dalla natura esclusivamente maschile dell'istituto, che riduce il rischio di diffusione di fotografie non autorizzate, aspetto cruciale per la famiglia reale.

Inoltre, sia il padre William che lo zio Harry hanno frequentato Eton tra il 1995 e il 2000, contribuendo a consolidare la scelta. Sebbene la madre Kate Middleton fosse inizialmente contraria e avesse preferito alternative come il Marlborough College (da lei frequentato), ha alla fine acconsentito, considerando l'esperienza positiva vissuta da William e Harry.

L'Eton College, fondato nel 1440 da re Enrico VI, è una delle scuole più esclusive al mondo, con una retta annuale che supera le 63.000 sterline (circa 75.000 euro). L'istituto ospita circa 1.300 studenti, suddivisi in 25 case residenziali ciascuna supervisionata da un House Master, e mantiene ancora oggi numerose tradizioni storiche, come l'uniforme costituita da giacca nera lunga, panciotto e pantaloni gessati.

Tra i suoi illustri ex alunni figurano oltre venti primi ministri britannici (tra cui Boris Johnson e David Cameron), scrittori come George Orwell, economisti come John Maynard Keynes e molti membri dell'aristocrazia e della famiglia reale. L'ammissione è estremamente selettiva, con liste d'attesa che possono superare i tre anni, e gli studenti sono costantemente valutati attraverso esami e colloqui individuali.

La scuola offre borse di studio che possono coprire interamente o parzialmente la retta, ma l'accesso rimane proibitivo per la maggior parte delle famiglie. La scelta di Eton per il principe George riflette la secolare tradizione della famiglia reale britannica di affidare l'educazione dei propri eredi a istituzioni prestigiose e conservative. L'ambiente maschile, in particolare, è considerato ideale per preservare la privacy del giovane principe, minimizing il rischio di esposizioni indesiderate.

Nonostante le critiche legate all'elitismo e agli alti costi, Eton continua a essere un simbolo di eccellenza accademica e di formazione di una élite dirigente. La decisione di William e Kate di proseguire questa tradizione, pur con qualche iniziale esitazione, conferma il ruolo centrale di Eton nella preparazione dei futuri monarchi e leader britannici, mantenendo un equilibrio tra modernità e rispetto delle radici storiche della corona





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