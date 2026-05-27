Il principe George verso il collegio: tradizione reale e scelte moderne per il futuro re

Il figlio dei Wales potrebbe frequentare un collegio con convitto, seguendo le orme del nonno Carlo III. Tra le opzioni, Eton e il misto Oundle. La madre Kate cerca un istituto che eviti la solitudine al futuro monarca.

Il principe George, secondogenito dei Wales e terzo nella linea di successione al trono britannico, si prepara a compiere un passo importante nella sua educazione.

Secondo le rivelazioni del padre, il principe William, George ha già sperimentato la vita da collegio, dormendo a scuola durante una recente notte. Questo episodio segna l'inizio di una probabile transizione verso un istituto secondario con convitto, una scelta che, secondo le tradizioni di corte, potrebbe essere presto formalizzata.

Nonostante la madre, Kate Middleton, abbia sempre preferito soluzioni che permettessero a George di tornare a casa ogni sera, le esigenze della preparazione al ruolo futuro e le consuetudini reali sembrano prevalere. Il futuro monarca potrebbe dunque seguire le orme del nonno Carlo III e del trisavolo Giorgio VI, entrambi educati in collegi severi, come Gordonstoun in Scozia, dove Carlo subì episodi di bullismo.

La decisione finale sulla scuola secondaria di George, che a luglio compirà tredici anni, non è ancora stata annunciata ufficialmente. Tuttavia, i rumors indicano due principali candidati: il prestigioso Eton College, tradizionale approdo dell'aristocrazia britannica e già frequentato da William e da suo fratello Harry, e l'Oundle School, un collegio misto nel Northamptonshire, rinomato per il suo approccio moderno alle arti, alla musica e per la sua tradizione accademica.

La visita dei Wales a Oundle nelle scorse settimane ha suscitato particolare interesse, poiché l'istituto, fondato nel 1556, ammette ragazze da oltre trent'anni, rappresentando una scelta più progressista rispetto a Eton, interamente maschile. Kate Middleton sembra orientata verso un ambiente meno isolato, desiderando che i suoi tre figli possano rimanere insieme nella stessa scuola per tutto il periodo delle superiori, per evitare la solitudine e le difficoltà che il futuro re potrebbe incontrare in un contesto troppo rigido e lontano da casa.

Le preoccupazioni di Kate ricordano le esperienze negative vissute da Carlo III a Gordonstoun, dove fu oggetto di bullismo, e forse anche le difficoltà della principessa Diana, che pur non essendo stata in collegio, visse una giovinezza complessa a corte. La volontà di William e Kate è quindi quella di offrire a George un'educazione solida ma equilibrata, che lo prepari al suo destino senza privarlo di un'infanzia e adolescenza il più normali possibile.

La scelta tra Eton e Oundle non riguarda solo l'aspetto didattico, ma anche il modello di vita: il primo simboleggia la continuità con la tradizione più aristocratica e isolata, il secondoun ambiente più aperto e integrato con il contesto sociale contemporaneo. Oltre a ciò, bisogna considerare la logistica: se Eton si trova vicino a Windsor, dove la famiglia risiede, altre opzioni potrebbero comportare spostamenti più frequenti.

La decisione finale, attesa per i prossimi mesi, sarà comunque un indicatore importante dello stile educativo che i Wales intendono imprimere alla prossima generazione della famiglia reale





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