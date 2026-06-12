Il principe William: "L'IA può prevenire l' homelessness". Il progetto per identificare i a rischio con i dati

Il principe William annuncia l'uso dell'intelligenza artificiale per prevenire la condizione di senza fissa dimora, analizzando dati per individuare segnali d'allarme precoce e intervenire tempestivamente.
Il principe William, da sempre impegnato nella causa dei senza fissa dimora , ha dichiarato di voler utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento chiave per prevenire l'homelessness.
L'iniziativa, ispirata dagli incontri organizzati dalla madre Diana negli anni Novanta, mira a identificare precocemente le persone a rischio attraverso l'analisi dei dati raccolti da aziende e app, come quelle bancarie. L'obiettivo è intervenire prima che la situazione diventi critica, mantenendo le persone nelle proprie abitazioni o riducendo il tempo trascorso in strada.
Il progetto, che coinvolgerà tecniche etiche e responsabili, punta a fare la differenza per le oltre 400.000 persone senza dimora nel Regno Unito, trasformando l'approccio dalla gestione della crisi alla sua prevenzione
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