Il problema dei pannelli fotovoltaici a fine vita

I primi pannelli fotovoltaici installati in Italia stanno arrivando a fine vita e con loro emerge il problema di come smaltire i milioni di moduli che nei prossimi anni dovranno essere eliminati. Il settore si sta già muovendo, ma il recupero del silicio contenuto nelle celle fotovoltaiche è la parte più complessa della filiera. Il mercato del silicio riciclato resta ancora in una fase iniziale, ma il problema del loro smaltimento rischia di trasformarsi rapidamente in una delle principali sfide industriali della transizione energetica europea.

I primi pannelli fotovoltaici installati in Italia tra gli anni Novanta e i primi Duemila stanno arrivando a fine vita. Questo comporta un nuovo problema industriale: come smaltire i milioni di moduli che nei prossimi anni dovranno essere eliminati.

Finora il tema è stato relativamente marginale, ma il settore si sta già muovendo. Secondo Interzero Italia, società attiva nella gestione dei rifiuti e nell'economia circolare, negli ultimi due anni sono state recuperate circa 2.000 tonnellate di silicio da pannelli fotovoltaici dismessi, equivalenti a circa un milione di pannelli trattati. Il recupero riguarda soprattutto vetro, alluminio e altri materiali facilmente separabili, ma il materiale che attira maggiore attenzione è il silicio contenuto nelle celle fotovoltaiche.

Rappresenta circa il 10% del pannello, ma richiede lavorazioni industriali specifiche. Il recupero del silicio è la parte più complessa della filiera. La quasi totalità della frazione di silicio contenuta nei pannelli può essere recuperata, ma il grado di purezza ottenuto non sempre consente di riutilizzarlo per produrre nuovi pannelli fotovoltaici. Più spesso il silicio riciclato viene impiegato per leghe industriali destinate ai settori automotive e navale oppure, nella maggior parte dei casi, per alcune applicazioni elettroniche, come i chip.

Il punto è se questo materiale trovi già oggi uno sbocco industriale stabile. Non esiste ancora un mercato normato del silicio riciclato, ma la domanda c'è. Secondo i dati del Gestore dei Servizi Energetici (Gse), oggi in Italia sono installati oltre 2 milioni di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva superiore a 43 gigawatt.

Il ciclo di vita medio di un pannello è stimato intorno ai 25 anni e questo significa che una quota crescente degli impianti installati nei primi anni del boom fotovoltaico si avvicina ora alla dismissione. Secondo le proiezioni del Joint Research Centre della Commissione Europea, entro il 2040 nell'Unione potrebbero accumularsi tra i 6 e i 13 milioni di tonnellate di moduli fotovoltaici a fine vita. In prospettiva, il riciclo del silicio potrebbe avere anche una valenza strategica.

Gran parte del silicio vergine utilizzato dall'industria europea arriva infatti dall'estero, soprattutto dalla Cina. Recuperare materia prima dai pannelli già installati consentirebbe almeno in parte di ridurre la dipendenza dalle importazioni e dai rischi geopolitici legati alle catene di approvvigionamento. Oggi il problema non è tanto la raccolta dei pannelli, quanto la capacità industriale di trattarli. In Italia, secondo le stime citate durante l'intervista, sarebbero meno di 15 gli impianti in grado di effettuare l'estrazione del silicio dai pannelli fotovoltaici.

Ed è proprio qui che emergono le principali criticità. Costruire nuovi impianti richiede investimenti elevati e tempi autorizzativi lunghi. Tra l'idea di fare un impianto e l'avvio dei lavori possono passare anche tre anni. Il mercato del silicio riciclato resta ancora in una fase iniziale, con volumi limitati e pochi riferimenti economici consolidati.

Ma man mano che i pannelli installati vent'anni fa usciranno dal sistema energetico, il problema del loro smaltimento rischia di trasformarsi rapidamente in una delle principali sfide industriali della transizione energetica europea





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pannelli Fotovoltaici Smaltimento Riciclo Silicio Transizione Energetica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giro d'Italia 2026, la 17esima tappa Cassano d'Adda-Andalo: percorso, favoriti e dove vederlaMercoledì 27 maggio in scena la diciassettesima frazione del Giro d'Italia 2026, Cassano d'Adda-Andalo. Ecco il dettagliato del percorso, i profili dei principali candidati alla vittoria e le informazioni per seguire la diretta tv e streaming.

Read more »

Dottoressa italiana rientra in Italia dalla RDC dopo contatto con pazienti Ebola: in quarantena a RomaUna chirurga di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo è stata posta in quarantena a Roma dopo aver avuto contatti diretti con pazienti Ebola. Il Ministero della Salute rassicura sul basso rischio nazionale mentre l'ECDC intensifica il monitoraggio in Africa.

Read more »

LIVE Giro d'Italia: parte la 17ª tappa: 202 km da Cassano d'Adda a AndaloSi riparte con Jonas Vingegaard in maglia rosa con 4’03” su Felix Gall e 4’27” su Thymen Arensman, con Jai Hindley 4° a 5 minuti e Afonso Eulalio 5° a 5’40”. Migliore italiano Davide Piganzoli, ottavo a 7’57”

Read more »

La longa manu di Teheran sull’Italia: due iraniani residenti in Italia accusati di sovversioneLa procura di Milano ha individuato i due soggetti grazie ad alcuni passaggi sui social: “Sei condannata alla morte”

Read more »