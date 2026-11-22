Scopri come il Prosciutto di Parma DOP viene prodotto nel territorio限定to tra Enza e Stirone. Un viaggio nella salagione e maturazione delle 124 aziende.

Il Prosciutto di Parma DOP rappresenta molto più di un semplice prodotto gastronomico di eccellenza. Esso incarna la storia, il territorio e la tradizione artigianale tramandata attraverso le generazioni. L'area di produzione è rigorosamente definita: si estende fino a 900 metri di altitudine, delimitata a est dal fiume Enza e a ovest dal torrente Stirone.

Il Territorio e la Materia Prima Certificata

I suini utilizzati provengono esclusivamente da allevamenti autorizzati nel nord Italia. La selezione inizia con una dieta controllata e specifica per ogni animale. Ogni maiale deve superare un peso minimo di 135 chilogrammi per essere avviato alla macellazione. La certificazione è garantita da documenti ufficiali e da un tatuaggio applicato direttamente sull'animale durante la fase di allevamento.

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Il microclima delle colline circostanti gioca un ruolo fondamentale nel determinare le caratteristiche finali del salume. La brezza secca e delicata proveniente dagli Appennini attraversa le sale di stagionatura, donando alle carni una dolcezza e una texture ineguagliabili. Nessun processo industriale può replicare artificialmente queste condizioni ambientali uniche, che sono il risultato di secoli di adattamento naturale e saper fare.

La Processazione: Dalle Cosce al Primo Trattamento

All'interno dei stabilimenti di Langhirano, capitale indiscussa della produzione, l'aria è permeata da profumi intensi e naturali. Non vi sono additivi artificiali; la ricetta si basa sulla purezza degli ingredienti e sulla maestria dei produttori. Le 124 aziende consorziate seguono una metodologia rigorosa stabilita dal Consorzio del Prosciutto di Parma, che garantisce la qualità costante del prodotto finito.

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La lavorazione richiede l'intervento manuale degli artigiani in ogni fase. Con coltelli affilati, i maestri salatori modellano la coscia fresca rimuovendo parte del grasso in eccesso e della cotenna. Questa operazione conferisce al prosciutto la sua tipica forma a "coscia di pollo", essenziale per una stagionatura uniforme e per la corretta penetrazione del sale durante le fasi successive di trattamento.

La Salatura: Sale Siciliano e Fasi di Riposo

La salatura è il cuore del processo di conservazione e insaporimento. I maestri utilizzano esclusivamente sale proveniente dalle saline siciliane, senza alcun trucco o ingrediente nascosto. La procedura prevede l'applicazione di sale umido sulla cotenna e sale asciutto sulla parte magra della carne. Questo metodo differenziato protegge le diverse strutture del tessuto muscolare in modo ottimale.

Le cosce sostano nelle celle di "primo sale" per un periodo compreso tra 4 e 7 giorni. Successivamente, vengono leggermente risalate e trasferite nelle celle di "secondo sale" per un'altra fase di riposo che dura da 10 a 21 giorni, a seconda del peso della coscia. Questa doppia salatura assicura una penetrazione uniforme del sale, preservando la freschezza e sviluppando i sapori complessi che caratterizzano il prodotto finale.

Sugnatura e Maturazione: La Corona Ducale

Dopo il lavaggio con acqua potabile e l'asciugatura nelle grandi sale finestrate, le cosce vengono ricoperte manualmente con un impasto naturale di sugna. La sugna è composta da grasso di maiale macinato, pepe macinato e farina di riso. Questo strato protegge la carne dall'asciugamento troppo rapido, permettendo una maturazione lenta e controllata che dura almeno 12 mesi.

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Solo dopo aver superato con successo le 5 fasi fondamentali, suddivise in 10 passaggi specifici, il prosciutto viene sottoposto a un attento esame visivo e tattico. Il prodotto che supera tutti i controlli viene "incoronato" con il celebre marchio della Corona Ducale. Nel 2025, sono stati marchiati quasi 7 milioni di prosciutti, di cui il 63% è stato venduto nel mercato interno italiano.

Nonostante la forte domanda globale, il legame con il territorio rimane incedibile. I 3 mila addetti alla lavorazione nella Provincia di Parma continuano a custodire segreti antichi. Ogni coscia è un esempio di equilibrio tra natura e sapienza umana, dove l'occhio esperto del maestro salatore rimane insostituibile per garantire l'eccellenza che ha reso famoso questo salume in tutto il mondo.