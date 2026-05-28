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Il processo del ventunenne accusato di aver pianificato un attentato islamista a un concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024

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Il processo del ventunenne accusato di aver pianificato un attentato islamista a un concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024
Taylor SwiftAttentato IslamistaVienna
📆5/28/2026 4:25 AM
📰Internazionale
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Il processo del ventunenne accusato di aver pianificato un attentato islamista a un concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024 entra nel suo ultimo giorno giovedì. L'imputato, Beran A, si è già dichiarato colpevole delle principali accuse, tra cui reati legati al terrorismo.

Il processo del ventunenne accusato di aver pianificato un attentato islamista a un concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024 entra nel suo ultimo giorno giovedì.

L'imputato, Beran A, si è già dichiarato colpevole delle principali accuse, tra cui reati legati al terrorismo. Beran A, che è austriaco, è stato arrestato il 7 agosto 2024, il giorno prima del primo dei tre concerti programmati dalla popstar statunitense nella capitale austriaca. Tutte e tre le date sono state poi cancellate, con grande sconcerto dei fan e della Swift, che ha scritto in seguito di essere stata "devastante".

Beran A si è dichiarato colpevole delle accuse relative al progetto di attentato, che prevedono una pena massima di 20 anni di carcere. I procuratori sostengono che abbia tentato, senza riuscirci, di acquistare illegalmente armi, tra cui una mitragliatrice e una bomba a mano, e che abbia seguito le istruzioni di un video dello Stato Islamico pubblicato online per preparare una piccola quantità di triperossido di triacetone (TATP).

Nello stesso processo è accusato anche di aver complottato separatamente con due compagni di scuola per compiere un attacco in solitaria ciascuno prima del 2024 in città mediorientali diverse. Lui e il coimputato Arda K hanno ammesso di essersi recati rispettivamente a Dubai e a Istanbul per compiere attentati, ma di non averli portati a termine.

Negano, tuttavia, di aver fornito sostegno morale al terzo uomo, che è stato arrestato alla Mecca con il sospetto di aver accoltellato un funzionario della sicurezza della Grande Moschea della città santa. Il processo di giovedì a Wiener Neustadt, una città vicino a Vienna, inizierà alle 9 del mattino (0700 GMT). L'accusa e la difesa faranno le loro arringhe prima che la giuria si ritiri per deliberare. La sentenza è prevista per giovedì

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Taylor Swift Attentato Islamista Vienna 2024 Beran A Processo Reati Legati Al Terrorismo

 

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