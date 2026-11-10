Il processo Martina: Tucci ammette il femminicidio e rivela i dettagli della notte del 26 maggio 2025

Processo per il femminicidio di Martina a Napoli: Alessio Tucci confessa l'uccisione del 26 maggio 2025 ad Afragola, raccontando la dinamica e l'occultamento del corpo.

Il ventenne Alessio Tucci ha ammesso in aula la responsabilità dell'omicidio della sua ex fidanzata, Martina, commesso il 26 maggio 2025. L'evento drammatico si è svolto all'interno di un casolare abbandonato situato ad Afragola, in provincia di Napoli, dove la giovane è stata colpita ripetutamente a colpi di pietra. Tucci, oggi confessore dei fatti commessi quando aveva appena 14 anni, ha raccontato davanti al tribunale i momenti immediatamente successivi alla violenza, descrivendo la scena del crimine e il suo comportamento nei giorni immediatamente successivi all'uccisione.

La confessione della dinamica criminale

Tucci ha dettagliato la sequenza degli eventi che hanno portato all'uccisione, spiegando come la sua reazione sia stata scatenata da una controversia digitale verificatasi durante un momento di intimità con la vittima. Il ragazzo ha riferito di aver ricevuto un messaggio WhatsApp da un altro giovane, un amico con il quale Martina aveva intrapreso una relazione di amicizia online circa una settimana prima della morte. La scoperta di questo legame ha innescato una violenta discussione, durante la quale la giovane avrebbe risposto negativamente a un interrogativo diretto, provocando la reazione aggressiva di Tucci.

Also read Lei che Brilla nella Battaglia - Film (2025)

L'imputato ha descritto l'aggressione come un evento frammentato dalla sua memoria a causa dell'elevato stato emotivo. Ha ammesso di aver colpito Martina in due punti distinti, inizialmente nel corridoio, per poi trasportarla nella stanza dove il corpo sarebbe stato successivamente ritrovato. Tucci ha specificato di aver inferto un ultimo colpo di pietra quando la vittima era già esanime e a terra, un'azione che non riesce a giustificare pienamente, ammettendo di non ricordare le motivazioni precise di quel gesto finale. Ha definito la propria mente in quel momento come dominata da un mostro interiore, incapace di controllare la furia che provava.

Le comunicazioni minacciose e la relazione online

Le dinamiche emotive che hanno preceduto il delitto sono state illuminate dalle prove digitali acquisite dalle indagini. Il magistrato inquirente, il pm di Napoli Nord Alberto Della Valle, ha fatto leggere in aula conversazioni WhatsApp che dimostrano l'ossessione e la minaccia nei confronti di Martina. I messaggi scambiati tra i due presentavano toni estremamente aggressivi, con frasi come "Il karma esiste, devi morire per amore" e minacce esplicite verso l'amico online: "Io vado dove sta questo e te lo uccido", facendo inoltre riferimento all'uso di coltelli, elementi che configurano un contesto di forte pericolosità e controllo tossico.

Advertisement

La relazione di amicizia online con il terzo soggetto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tucci ha raccontato di aver scoperto la corrispondenza con quell'amico poco prima della tragedia, un elemento che ha aggravato il suo senso di tradimento e rabbia. La giovane aveva instaurato questo contatto virtuale circa una settimana prima dell'omicidio, un dettaglio che l'imputato ha confermato come la scintilla finale, portando all'escalation fisica che si è conclusa con la morte di Martina sotto le macerie morali e fisiche del casolare ad Afragola.

Il dolore delle vittime e la reazione dei genitori

La deposizione di Tucci ha avuto un impatto emotivo devastante sugli astanti, in particolare sui genitori di Martina, Enza Cossentino e Marcello Carbonaro. I due, presenti in aula per ascoltare la verità sui fatti che hanno tolto la vita alla figlia, hanno mostrato segni evidenti di sofferenza, lasciando la sala più volte durante la narrazione degli abusi e delle bugie raccontate dal figlio del suo ex fidanzato. La loro presenza ha segnato il contrasto tra la freddezza della confessione del ragazzo e il dolore straziante di chi ha perso una figlia a quindici anni.

Enza e Marcello hanno dovuto ascoltare le dichiarazioni di Tucci mentre lui cercava di spiegare le sue azioni, senza tuttavia fornire una giustificazione plausibile per l'accanimento. La famiglia ha subito le parole di chi ha ammesso di aver ucciso la loro figlia e di aver nascosto il corpo, un trauma psicologico che si è aggiunto al lutto iniziale. La loro reazione di fuga momentanea dall'aula testimonia l'insopportabilità del dettaglio crudo di un crimine commesso da un coetaneo e la difficoltà di affrontare la narrazione di chi ha scelto di nascondere la verità per giorni.

Nascita della verità e occultamento del cadavere

La verità sulla scomparsa di Martina è emersa solo due giorni dopo l'omicidio, a seguito di un improvviso crollo psicologico e confessivo da parte di Tucci. Prima di ammettere la colpevolezza, il ragazzo aveva partecipato attivamente alle ricerche della giovane, fingendo preoccupazione e partecipando alla speranza di trovarla viva. Questo comportamento duplice ha ingannato la famiglia e le autorità per 48 ore, tempo necessario a Tucci per organizzare l'occultamento del corpo nel casolare di Afragola.

Advertisement

Il ventenne ha raccontato di aver nascosto la salma di Martina sotto un armadio e tra i cumuli di rifiuti presenti all'interno dell'edificio abbandonato, un luogo di degrado che ha celato il suo omicidio fino al ritrovamento. Tucci ha aggiunto che, dopo l'uccisione, ha abbracciato il corpo della fidanzata, gridando il suo nome senza ottenere risposta, un gesto che ha descritto come un tentativo disperato di riconnettersi con la vittima prima di nasconderla. A distanza di un anno e mezzo, continua a non comprendere appieno le ragioni profonde della sua rabbia accumulata, definendo la sua azione come un atto irrazionale guidato da una furia cieca.