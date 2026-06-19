Il processo per il doppio femminicidio di Cisterna di Latina: la testimonianza del cugino di Sodano

Il processo per il doppio femminicidio di Cisterna di Latina è stato caratterizzato dalla testimonianza del cugino di Christian Sodano, il finanziere accusato di aver ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata Desirée Amato.

Il processo per il doppio femminicidio di Cisterna di Latina è stato caratterizzato dalla testimonianza del cugino di Christian Sodano , il finanziere accusato di aver ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata Desirée Amato .

Il cugino ha descritto il declino psicologico e finanziario di Sodano, che si era giocato circa 500.000 euro in scommesse e gioco d'azzardo, e aveva ereditato come risparmi dei suoi genitori. Ha aggiunto di avergli prestato soldi in più occasioni, dai 500 ai 600 euro al mese per quattro-cinque volte. Il cugino ha anche raccontato l'ossessione di Sodano per Desirée, spiegando che 'voleva farle la proposta di matrimonio a Dubai o Parigi. Ha perso la testa per lei'.

Il giovane non accettava che la ragazza lavorasse in un locale e, secondo la ricostruzione del parente, dopo la morte della madre avrebbe perso ogni freno: 'quando è morta la madre di mio cugino lui non ha avuto più limiti e ha speso tutti i soldi nel gioco e nei vestiti'. Lo psichiatra Leoluca Parisi ha tracciato un profilo clinico preoccupante dell'imputato, descrivendolo come 'una persona moderatamente depressa per quanto riguarda il tono dell'umore' e spiegando di essere rimasto colpito dal suo atteggiamento: 'è come se non avesse realizzato in tutta la sua gravità quello che è accaduto'.

Il processo è ora nelle mani della Corte d'Assise di Latina, presieduta dal giudice Gian Luca Soana, con i pubblici ministeri Valerio De Luca e Marina Marra, che dovranno valutare se i problemi psichici e l'instabilità emotiva dell'imputato possano avere avuto un ruolo determinante nella strage avvenuta in quella tragica giornata di febbraio





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