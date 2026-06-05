Il processo per la morte di Andrea Purgatori si farà nel gennaio 2027

Quattro medici sono stati rinviati a giudizio per la morte del giornalista e divulgatore televisivo Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. La giudice Paola Petti ha disposto che i quattro sanitari dovranno sostenere il processo.

Il processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori si farà e inizierà nel gennaio 2027. Quattro medici sono stati rinviati a giudizio per la morte del giornalista e divulgatore televisivo, avvenuta nel luglio del 2023, dopo la denuncia della famiglia.

La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma Paola Petti ha disposto che i quattro sanitari che hanno prestato le loro cure a Purgatori dovranno sostenere il processo. Il radiologo Gianfranco Gualdi, l'assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani sono accusati di omicidio colposo. Insieme ai sanitari verranno citate a processo anche le strutture sanitarie in cui il giornalista venne ricoverato prima della morte.

Secondo la famiglia, Purgatori, morto il 19 luglio del 2023 all'età di 70 anni, si sarebbe potuto salvare senza una catena di errori medici che ne avrebbe causato il decesso. Catena messa in dalla perizia medico-legale che spiega che non sarebbero stati correttamente interpretati i risultati degli accertamenti a cui il giornalista si era sottoposto a inizio maggio di quell'anno. Questo avrebbe portato alla diagnosi sbagliata che avrebbe aggravato il quadro clinico fino a portarlo alla morte.

Il rinvio a giudizio è stato accolto dai famigliari come una prima buona notizia, nel loro percorso per accertare cosa sia esattamente avvenuto in quei mesi tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate 2023





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