Il procuratore capo della CPI Karim Khan è stato sospeso

Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan è stato sospeso in attesa di un voto da parte degli Stati membri sulla sua sorte. La decisione è stata presa lunedì dall'organo di governo della Corte a seguito di un'indagine sulle accuse di molestie sessuali mosse contro di lui.

Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan è stato sospeso in attesa di un voto da parte degli Stati membri sulla sua sorte.

Questa decisione è stata presa lunedì dall'organo di governo della Corte a seguito di un'indagine sulle accuse di molestie sessuali mosse contro di lui. Una fonte diplomatica informata sulla decisione ha detto che l'ufficio esecutivo dell'organo di governo della Corte ha stabilito che Khan ha commesso una grave cattiva condotta a seguito di un'indagine durata 18 mesi sulle accuse che Khan ha avuto interazioni sessuali non consensuali con un avvocato nel suo ufficio. Khan ha sempre negato le accuse.

L'organo direttivo della CPI invierà le sue conclusioni a tutti i 125 Stati membri della CPI, che dovrebbero mettere ai voti l'eventuale rimozione di Khan dal suo incarico in una data successiva. Questa notizia ha suscitato scalpore nella comunità internazionale e ha sollevato molte domande sulla condotta del procuratore capo e sulle procedure interne della Corte penale internazionale





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