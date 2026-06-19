Il procuratore della Corte penale internazionale sospeso per molestie sessuali

Il Bar Standards Board britannico ha imposto una sospensione provvisoria al procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, a seguito di accuse di molestie sessuali.

Il Bar Standards Board britannico ha dichiarato venerdì di aver imposto una sospensione provvisoria a Karim Khan , procuratore capo della Corte penale internazionale prima di essere sospeso dalla corte l'8 giugno a seguito di accuse di molestie sessuali .

Ai sensi del Regolamento esecutivo del BSB, la sospensione provvisoria dovrà ora essere esaminata da una Commissione per le sospensioni provvisorie nel corso di un'udienza che si terrà entro le prossime quattro settimane. La sospensione è stata dichiarata efficace immediatamente. Karim Khan era stato nominato procuratore capo della Corte penale internazionale nel 2021 e aveva iniziato a lavorare per l'organizzazione nel 2015.

La sua nomina era stata accolta con entusiasmo da molti, in quanto era considerato un esperto di diritto penale e aveva una lunga esperienza nel campo della giustizia internazionale. Tuttavia, le accuse di molestie sessuali contro di lui sono state fatte in seguito alla sua nomina e hanno suscitato una grande attenzione mediatica. La Corte penale internazionale ha dichiarato di aver sospeso Karim Khan il 8 giugno, a seguito delle accuse di molestie sessuali.

Il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, era stato nominato nel 2021 e aveva iniziato a lavorare per l'organizzazione nel 2015. La sua nomina era stata accolta con entusiasmo da molti, in quanto era considerato un esperto di diritto penale e aveva una lunga esperienza nel campo della giustizia internazionale.

Tuttavia, le accuse di molestie sessuali contro di lui sono state fatte in seguito alla sua nomina e hanno suscitato una grande attenzione mediatica. La Corte penale internazionale ha dichiarato di aver sospeso Karim Khan il 8 giugno, a seguito delle accuse di molestie sessuali





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