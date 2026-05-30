Il professore aggredito: 'Secondo me è stato adescato. È un ragazzo fragile con una situazione familiare particolare'

Un professore di 11 anni è stato aggredito da un alunno di 11 anni. Secondo il professore, l'alunno è stato adescato e vive una situazione familiare particolare. La polizia sta indagando sull'incidente e sta cercando di capire il motivo dell'aggressione.

Un professore di 11 anni è stato aggredito da un alunno di 11 anni. Secondo il professore, l'alunno è stato adescato e vive una situazione familiare particolare.

Il professore ha riportato solo alcuni graffi ed è stato lui stesso a bloccare l'aggressore. Ora il professore rompe il silenzio e, intervistato dal Tg5, avanza un'ipotesi che ribalta la lettura dei fatti: 'Secondo me è stato adescato'. Il docente sceglie le parole con cura, rifiutando i giudizi facili.

'È arrivato dieci minuti in ritardo ed è entrato direttamente per aggredirmi. Non so se sono io la vittima o se lui voleva aggredire un professore qualunque'. Dell'alunno traccia un ritratto inaspettato: 'È un ragazzo estremamente fragile, timido, che vive una situazione familiare estremamente particolare'. Sul movente esclude la vendetta per un brutto voto: 'Risale a tanti mesi fa e tra l'altro lui l'aveva recuperato'.

Per questo ritiene che qualcuno possa averlo spinto ad agire, pur precisando di non voler esprimere giudizi ma di voler 'capire prima il motivo del perché l'ha fatto'. L'11enne è stato ascoltato per diverse ore presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, alla presenza di psicologi, dalla Procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna, che ha aperto un fascicolo. Ieri erano già stati sequestrati tutti i dispositivi elettronici a sua disposizione, dal cellulare al computer.

La polizia sta indagando sull'incidente e sta cercando di capire il motivo dell'aggressione. Il professore ha chiesto di non essere giudicato e di essere trattato come un'altra vittima di aggressione. La polizia sta lavorando per capire la situazione e per proteggere la vittima e l'aggressore. La situazione è complessa e la polizia sta cercando di capire il motivo dell'aggressione e di proteggere tutti i soggetti coinvolti





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