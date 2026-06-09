Il professore di 66 anni che aveva augurato la morte alla figlia della presidente del Consiglio è deceduto in ospedale

Il docente di Tedesco era stato sospeso un anno fa per le polemiche suscitate dal post e si era scusato pubblicamente. La sua salma è stata restituita ai familiari e i carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria.

Il professore di 66 anni che aveva pubblicato un post in cui augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio è deceduto in ospedale.

Il docente di Tedesco era stato sospeso un anno fa per le polemiche suscitate dal post e si era scusato pubblicamente. La sua salma è stata restituita ai familiari e i carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria. Il professore aveva tentato il suicidio due volte, la prima lanciandosi da una finestra e la seconda ingerendo un mix di psicofarmaci. Era ricoverato in terapia intensiva dall'10 maggio scorso.

La sua condizione di salute si era aggravata fino al decesso. Il post contro la figlia della premier aveva suscitato fortissime polemiche e aveva portato alla sospensione di Addeo. Il docente si era scusato pubblicamente e aveva augurato di poter incontrare personalmente Giorgia Meloni per scusarsi direttamente con lei. Nel post, Addeo aveva augurato alla bimba di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall'ex.

La sua vicenda era stata seguita con attenzione e aveva sollevato molte emozioni





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